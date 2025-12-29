पुत्रदा एकादशी 2025: नि:संतान दंपती के लिए यह व्रत है महत्वपूर्ण, जानिए... किस तारीख को है पौष माह शुक्ल पक्ष एकादशी

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। पुत्रदा एकादशी 2025 : यह व्रत नि:संतान दंपती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष वाले एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा होती है। खास बात यह है कि कई व्रती इस दिन उपवास में रहते हैं या कई फलाहार भी करते हैं। श्रद्धापूर्वक यह व्रत मनाया जाता है। ऐसे लोग तो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे भी इस दिन सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है।

किस दिन है यह व्रत बांका जिले के बौंसी प्रखंड अंतर्गत वेद विद्यापीठ गुरुधाम के आचार्य सम्पूर्णानंद ने कहा कि वर्ष 2025 में यह पर्व “काशी और मिथिला” दोनों पंचागों के हिसाब से 30 दिसंबर को यह व्रत है। एकादशी प्रवेश समय है 30 दिसंबर को प्रातः 3:27 पर है। 31 दिसम्बर को मध्यरात्रि 1:13 बजे एकादशी तिथि की समाप्ति है। इस दृष्टिकोण से 31 दिसंबर को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं।