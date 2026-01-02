स्वामी अनंताचार्य के अवतरणोत्सव पर स्वामी आगमानंद के दर्जनों शिष्य पहुंचे दिल्ली

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। श्री उत्तरतोताद्रि मठ विभीषणकुंड अयोध्या के पीठाधीश्वर परम पूज्य वैष्णवरत्न श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अनन्ताचार्य जी महाराज के पावन अवतरण दिवस पर भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित की गई है। चार और पांच जनवरी को दिल्ली में दो दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन “पावन अवतरणोत्सव” के कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह आयोजन श्रीदादा देव मंदिर, सेक्टर-7 द्वारका, दिल्ली में संपन्न होगा।

प्रवचन, भजन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में रामानुज संप्रदाय से जुड़े अनेक संत-महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रवचन, भजन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आयोजन को लेकर भक्तों और संत समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि यह कार्यक्रम धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

श्रीधरणीधराचार्य जी महाराज और स्वामी आगमानंद जी महाराज पहुंचे श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्रीधरणीधराचार्य जी महाराज और जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री रामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज भी वहां मौजूद रहेंगे। श्री उत्तरतोताद्रि मठ विभीषणकुंड अयोध्या के उत्तराधिकारी व श्री शिवशक्ति योगपीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद जी महाराज हैं। संपूर्ण कार्यक्रम स्वामी आगमानंद जी महाराज के संयोजन व संचालन में होगा। श्रीधरणीधराचार्य जी महाराज और स्वामी आगमानंद जी महाराज अयोध्या होते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं।



भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से अमरेंद्र तिवारी 'मुन्ना बाबू' के नेतृत्व में आलोक कुमार सिंह 'कुंदन', राजीव कुमार सिंह, तन्नु सिंह, अखिल कुमार सिह, स्वीटी शेखर, संजय कुमार मिश्रा, डा. विवेक कुमार, विकास कुमार, उपेन्द्र प्रसाद सिंह, दिलीप शास्त्री, पंडित अनिरूद्ध शास्त्री, गौतम पांडेय सामवेदी, पंडित ब्रजेश, प्रवीण कुमार मिश्र वहां पहुंच रहे हैं।

सैकड़ों भक्त भागलपुर से जा रहे हैं नवगछिया से राजधानी एक्सप्रेस से कुंदन बाबा और शंकर सिंह जी रवाना हुए। बैजानी निवासी श्वेत कमल भी राजस्थान जोधपुर से वहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ एक दर्जन दोस्त भी वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा स्वामी अनंताचार्य जी, धरणीधराचार्य जी, आगमानंद सहित अन्य संत-महात्माओं का सैकड़ों शिष्य, साधक व अनुयायी वहां आ रहे हैं।