    रंगदारी मांगने गया कुख्यात टिब्भा चार गोलियों से छलनी, उल्टा पड़ गया खतरनाक प्लान

    By Kundan Kumar Sah Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    भागलपुर के घोघा में कुख्यात अपराधी टिब्भा रंगदारी मांगने व्यवसायी शशि यादव के घर गया, जहां उसे चार गोलियां लगीं। टिब्भा ने पहले महिलाओं को धमकाया, फिर ...और पढ़ें

    रंगदारी मांगने गया कुख्यात टिब्भा चार गोलियों से छलनी

    संवाद सूत्र, घोघा(भागलपुर)। घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक स्थित व्यवसायी शशि यादव के घर मंगलवार को रंगदारी मांगने गया कुख्यात टिब्भा चार गोलियों से छलनी कर दिया गया। घटना के बाद टिब्भा के सहयोगी आनन-फानन में मोटरसाइकिल से उसे मायागंज मेडिकल कालेज ले गए। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। 

    जानकारी के अनुसार रंगदारी के रूप में मनमाना रकम नहीं देने पर टिब्भा ईंट व्यवसायी शशि यादव के घर में घुस कर हमला कर दिया। गृहस्वामी शशि यादव के पुत्र विनोद यादव ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग 9:30 बजे पहली बार टिब्भा मेरे घर में घुस कर महिलाओं को हथियार दिखाकर डरा-धमका कर पुरुष सदस्यों के बारे में पूछा। सूचना मिलने के बाद घर आए और आंगन में मुख्य बरामदे पर हमलोग बैठ गए।

    घर में घुसकर चलाने लगा गोली

    विनोद यादव ने बताया कि दोबारा 10:30 बजे अपने दो साथियों के साथ टिब्भा आ धमका। एक बाहर खड़ा रहा और एक सहयोगी के साथ घर घुसकर अचानक गोली चलाने लगा। घर की महिलाएं कमरे में छिप गईं। 

    हमलोग सभी पुरुष सदस्यों ने हिम्मत दिखाते हुए जान की बाजी लगाकर उससे हथियार की छीना-झपटी करने लगे। तभी गोली चल गई, जिसमें अपराधी टिब्भा घायल हो गया। टिब्भा के घायल होने की सूचना मिलते ही उसके अन्य सहयोगी 8-10 की संख्या में मेरे घर पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। 

    घर पर कैंप कर रही पुलिस

    आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग करते हुए भाग निकले। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद, घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसआई नवीण सिंह एवं अन्य पदाधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    वहीं, एहतियात व सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस व्यवसायी शशि यादव के घर पर लगातार कैंप कर रही है। इधर, कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद ने बताया कि अपराधी टिब्भा मंडल ने ईंठ भट्टा मालिक विनोद यादव से रंगदारी की मांग की थी। छीना-झपटी में चार गोली अपराधी को लगी है। हालत चिंताजनक है। 

    आवेदन व बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। टिब्भा का अराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ घोघा थाना में हत्या, जानलेवा हमला व रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। करीब एक माह पूर्व टिब्भा जमानत पर जेल से बाहर आया है।