मेरी साली से फोन पर घंटों बात करता था शाहरुख... कई बार मना किया, नहीं माना तो मार दी गोली; बिहार के नवगछिया की घटना
Bihar Crime भागलपुर के नवगछिया में साली से फोन पर बात करने से मना करने पर शाहरुख खान नाम के युवक को गोली मार दी गई। आरोपित धनिक चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महज 2 घंटे में नवगछिया गोलीकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि शाहरुख का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले जेल जा चुका है।
संवाद सूत्र, नवगछिया। Bihar Crime भागलपुर जिले के नवगछिया नगर थाना क्षेत्र के मुमताज मोहल्ला में बुधवार देर रात हुए गोलीकांड का पुलिस ने महज दो घंटे में उद्भेदन कर लिया। इस गिरफ्तारी को लेकर के नवगछिया अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने नवगछिया नगर थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के साथ प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार अपराधी की तलाश में छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया बुधवार रात अपराधियों ने मोहम्मद शाहरूख को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल को मायागंज अस्पताल, भागलपुर रेफर किया गया।
एसपी नवगछिया के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जिसमें डीआईओ की टीम को भी अलग से लगाया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धनिक चन्द्र (पिता- शत्रुधन भगत, निवासी- मक्खातकिया, थाना- नवगछिया) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने वारदात में संलिप्तता स्वीकार की है।
पुलिस की गिरफ्त में गोली मारने वाला युवक धनिक चंद्र।
प्रारंभिक जांच में घटना का कारण जख्मी और आरोपित की साली के बीच बातचीत को लेकर विवाद बताया गया है।घटना के संबंध में जख्मी शाहरूख के भाई के बयान पर नवगछिया थाना कांड संख्या- 308/25 दर्ज किया गया है। वहीं, फरार अपराधी केसव झा की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में फैली दहशत के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है।
धनिक चंद्र की साली से बात करना महंगा पड़ा शाहरुख को
शाहरुख पिछले कई महीनों से धनिकचंद्र की साली से मोबाइल पर लगातार बात कर रहा था। जिसको लेकर के कई बार धनिक चंद्र ने आपत्ति जताई। हालांकि, चेतावनी देने के बाद भी वह बात करता ही रहा, इसी को लेकर केशव के साथ प्लानिंग कर धनिक उसकी हत्या करने की तैयारी में था। लेकिन पिस्तौल से मिसफायर होने के कारण शाहरुख जख्मी होकर रह गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा बताया गया कि केशव का भी आपराधिक इतिहास रहा है और शाहरुख का भी आपराधिक इतिहास है। शाहरूख की दुकान से अवैध हथियार वर्ष 2021 में बरामद हुआ था।
