Mumbai To Bhagalpur Train: मुंबई से भागलपुर आ रहीं ट्रेनें फुल, दिवाली और छठ पर लोगों को होगी परेशान
Mumbai To Bhagalpur Trains: दिवाली और छठ पर मुंबई से भागलपुर आने वाले छात्र और कामगार ट्रेनों में सीट फुल होने से परेशान हैं। एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस और एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में टिकट उपलब्ध नहीं हैं। 21 अक्टूबर को एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में स्लीपर में 160 वेटिंग है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है।
डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Mumbai To Bhagalpur Trains Availability: दिवाली और छठ पर मुंबई से डॉयरेक्ट भागलपुर आने वाले विद्यार्थियों और कामगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों पर ट्रेनों में सीट फुल चल रही है। कुछ ट्रेनों में वेटिंग है, लेकिन कन्फर्म हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है।
आईए देखते हैं मुंबई से भागलपुर आने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें
- एलटीटी जीएचवाई एक्सप्रेस (15647)
- एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस (12336)
- एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस (22312)
17 अक्टूबर को मुंबई से भागलपुर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
17 अक्टूबर को लोकमान्यतिलक टर्मिनस से होकर चलने वाली एलटीटी जीएचवाई एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध नहीं है।
19 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
19 अक्टूबर को भी एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में भी टिकट नहीं उपलब्ध हैं। यात्री तत्काल में टिकट बुक करवा सकते हैं।
21 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
21 अक्टूबर को एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में स्लीपर में 160 वेटिंग और सेकंड एसी में 37 वेटिंग चल रहा है।
23 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
23 अक्टबूर को एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं।
यह भी पढ़ें-
दिवाली पर मुंबई से बिहार का सफर हुआ मुश्किल, चल रही लंबी वेटिंग; यहां देखें ट्रेनों का हाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।