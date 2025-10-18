Language
    Mumbai To Bhagalpur Train: मुंबई से भागलपुर आ रहीं ट्रेनें फुल, दिवाली और छठ पर लोगों को होगी परेशान

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    Mumbai To Bhagalpur Trains: दिवाली और छठ पर मुंबई से भागलपुर आने वाले छात्र और कामगार ट्रेनों में सीट फुल होने से परेशान हैं। एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस और एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में टिकट उपलब्ध नहीं हैं। 21 अक्टूबर को एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में स्लीपर में 160 वेटिंग है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Mumbai To Bhagalpur Trains Availability: दिवाली और छठ पर मुंबई से डॉयरेक्ट भागलपुर आने वाले विद्यार्थियों और कामगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों पर ट्रेनों में सीट फुल चल रही है। कुछ ट्रेनों में वेटिंग है, लेकिन कन्फर्म हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है।

    आईए देखते हैं मुंबई से भागलपुर आने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • एलटीटी जीएचवाई एक्सप्रेस (15647)
    • एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस (12336)
    • एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस (22312)

    17 अक्टूबर को मुंबई से भागलपुर आने वाली ट्रेनों की स्थिति

    Mumbai to bhagalpur 17 october

    17 अक्टूबर को लोकमान्यतिलक टर्मिनस से होकर चलने वाली एलटीटी जीएचवाई एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध नहीं है।

    19 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति

    Mumbai to bhagalpur 19 october

    19 अक्टूबर को भी एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में भी टिकट नहीं उपलब्ध हैं। यात्री तत्काल में टिकट बुक करवा सकते हैं।

    21 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति

    Mumbai to bhagalpur 21 october

    21 अक्टूबर को एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस में स्लीपर में 160 वेटिंग और सेकंड एसी में 37 वेटिंग चल रहा है।

    23 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति

    Mumbai to bhagalpur 23 october

    23 अक्टबूर को एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

