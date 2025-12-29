Language
    राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भागलपुर के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अब मिल रही शबाशी

    By Jitendra Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    माउंट असीसि स्कूल भाागलपुर की बालिका वर्ग ताइक्वांडो खिलाड़ी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। माउंट असीसि स्कूल भाागलपुर की बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने बोकारो में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित की गई। इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय, जिला एवं राज्य का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के सब-जूनियर बालिका वर्ग में विद्यालय की खिलाड़ी कल्पना कुमारी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया, जबकि अर्पिता राज ने कड़े मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वहीं श्रेया ने अपने पहले राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेते हुए सराहनीय प्रदर्शन किया। कैडेट वर्ग में सौम्या प्रियदर्शी एवं सृष्टि सिंह ने भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जो अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगी। 

    बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने रजत व कांस्य पदक जीता

    इस उपलब्धि पर माउंट असीसि स्कूल के प्रिंसिपल फादर कुरियन एवं वाइस प्रिंसिपल फादर जेकब ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। इन खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। जिसका आयोजन मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में किया गया था। सभी खिलाड़ी विद्यालय में प्रशिक्षक तुलसी कुमार के कुशल मार्गदर्शन में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। विद्यालय के अजय राय, सौरव कुमार, सुजीत कुमार, खुशी कुमारी, अश्विनी राय, ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों एवं खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। 

    माउंट असीसि स्कूल के खेल प्रशिक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि यहां के विद्यार्थियों को कई खेलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बास्केटबाल में भी यहां के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा यहां फुटबाल, वालीबाल में बेहतर परिणाम सामने आए हैं। 