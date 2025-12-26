भागलपुर के गोराडीह में बनेगा अंतरराज्यीय बस अड्डा,जमीन के मूल्यांकन कार्य के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन

नवनीत मिश्र, भागलपुर। गोराडीह में अंतरराज्जीय बस अड्डा बनेगा। जिलाधिकारी ने जमीन के मूल्यांकन के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या कर्मी, अपर समाहर्ता राजस्व, जिला कृषि पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर, अंचल अधिकारी गोराडीह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को रखा गया है। सदस्यों के एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

कमेटी प्रभावित होने वाले संभावित परिवारों से मिलकर स्थिति का भी आकलन करेगी। मकान व जमीन का भी आकलन करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जमीन व मकान की कीमत तय की जाएगी। जमीन का सामाजिक प्रभाव आकलन अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना के निदेशक के द्वारा किया गया है।

जमीन अधिग्रहण को लेकर भू-अर्जन विभाग द्वारा अधिसूचना 26 नवंबर को जारी कर दी गई है। 10 एकड़ 58 डिसमल जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नए अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण के लिए गोराडीह अंचल में भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गोराडीह के राजस्व मौजा-अगरपुर/77, खाता संख्या-1230 व अन्य खेसरा संख्या-43 व अन्य रकवा दस एकड़ 58 डिसमल प्रस्तावित है। रैयती भू रकवा-10.58 एकड़ एवं सरकारी भूमि 4.47 एकड़ है।

रैयती भूमि के अर्जन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 11 करोड़ 66 लाख 36 हजार रुपये आवंटित कर दिए हैं। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को बैंक खाता के माध्यम से राशि के हस्तान्तरण नगर आयुक्त के द्वारा कर दिया गया है। जमीन के आकलन के बाद रैयतों की सूची जारी की जाएगी। अगले वर्ष बस अड्डा का निर्माण शुरू हो जाएगा।

48 करोड़ से होगा निर्माण अंतरराज्यीय बस टर्मिनल की लागत 48 करोड़ होगी। केंद्र सरकार द्वारा जिले के गोराडीह प्रखंड के अगरपुर में बनने वाले आईएसबीटी के लिए 48 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि दो चरणों में आवंटित की जाएगी। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ डीपीआर बनाने का काम होगा। दूसरे चरण में आईएसबीटी के निर्माण कार्य होंगे।

जिले में बनने वाले आईएसबीटी का मॉडल पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और मुजफ्फरपुर के बेरिया स्थित अंतरराज्जीय बस टर्मिनल की तर्ज पर होगा। यहां अंतर जिला के साथ-साथ दूसरे राज्यों के लिए भी बस की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां तक पहुंचने के लिए रास्ते भी सुगम होंगे। बस अड्डे का सीधा कनेक्ट मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन से रहेगा।

यहां से अतगैवीनाथ में बनने वाले हवाई अड्डा का भी सीधा संपर्क होगा। इस आईएसबीटी में अलग-अलग रूटों के लिए चलने वाली बसों के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म होंगे। इसके अलावा यह एसी व नॉन-एसी वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, लोगों के कार और बाइक की पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं होंगी।