Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भागलपुर : 285 +2 स्कूलों में 10 जनवरी से इंटर प्रायोगिक परीक्षा, 169 केंद्र बनाए गए, जानिए

    By Abhishek Prakash Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:29 PM (IST)

    भागलपुर जिले के 285 प्लस टू स्कूलों में 10 से 20 जनवरी तक इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। कुल 39556 परीक्षार्थी, जिनमें विज्ञान और कला संकाय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के 285 प्लस टू स्कूलों में 10 जनवरी से इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं आरंभ होंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार, ये परीक्षाएं 10 से 20 जनवरी के बीच विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।

    विज्ञान व कला के 39556 परीक्षार्थी लेंगे हिस्सा

    इस बार कुल 39556 परीक्षार्थी, जिनमें विज्ञान संकाय के 18671 और कला संकाय के 20985 छात्र-छात्राएं शामिल हैं, परीक्षा में भाग लेंगे। छात्रों की सुविधा के लिए 169 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो संबंधित स्कूलों के निकट हाई स्कूलों में हैं।विज्ञान संकाय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी की प्रायोगिक परीक्षा होगी, जबकि कला संकाय में साइकोलाजी, ज्योग्राफी, होम साइंस और म्यूजिक विषय शामिल हैं।

    20 जनवरी तक चलेगी परीक्षा

    प्रायोगिक परीक्षा कुल 30 अंकों की होगी, जिसमें 5 अंक प्रोजेक्ट, 5 अंक वायवा और 20 अंक प्रयोग के लिए निर्धारित हैं। सभी स्कूलों को प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 9 जनवरी तक एडमिट कार्ड का वितरण किया जाएगा। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार सुमन ने बताया कि प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

    स्कूलों के प्रधानाध्यापक के साथ पदाधिकारी की बैठक 

    प्रायोगिक परीक्षा को लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। प्रायोगिक परीक्षा में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकािरयों ने कहा कि जिस प्रकार सैद्धांतिक परीक्षा का महत्व है, उसी प्रकार प्रयोगिक का भी महत्व है। इसके सभी  निर्देशों का पालन करें। 