भारतीय रेल : ट्रेनों के संचालन में सुधार के लिए समय-सारणी में बदलाव, जान लीजिए पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों के विलंब परिचालन से यात्री परेशान हैं। एक्सप्रेस से लोकल (पैसेंजर) ट्रेनें तय समय से लेट चल रही हैं। जबकि तय समय पर संचालन के लिए ट्रेनों के परिचालन समय में 01 जनवरी से संचालन समय में 10 मिनट से 45 मिनट तक बदलाव किया गया है। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया। दो सेक्शन की ट्रेनें एक साथ चलने के कारण ट्रेन लेट होने की संभावना बढ़ जाने के कारण यह निर्णय लिया है। ट्रेन लेट हो जाती है।

विलंब परिचालन से यात्री परेशान, एक्सप्रेस से लोकल ट्रेनें चल रही लेट इन समस्याओं के समाधान और तय समय पर परिचालन के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किए गए हैं। इससे यात्रियों के साथ रेलकर्मियों को ट्रेन संचालन में सुविधा होने, दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहने और कोहरा में भी ट्रेनें ज्यादा विलंब नहीं होने को ध्यान में रखकर किया गया। इसके बावजूद ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शनिवार को साहिबगंज-भागलपुर स्पेशल ट्रेन अपने तय समय से दो घंटे, भागलपुर-हंसडीहा पैसेंजर एक घंटे, दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी, सवा तीन घंटे, जनसेवा एक्सप्रेस चार घंटे देरी से भागलपुर आई।

तय समय पर संचालन के लिए ट्रेनों के परिचालन समय में 01 जनवरी से बदलाव किया गया है इसकी वजह से दोपहर अप जनसेवा एक्सप्रेस को तय समय से दो घंटे की देरी से भागलपुर से रवाना हुई। इसके अलावा गरीब रथ एक्सप्रेस चार घंटे की देरी से भागलपुर आई। इसलिए तय समय से दो घंटे की देरी से शाम चार बजे भागलपुर से रवाना हुई। इसके अलावा फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल चार से पांच घंटे विलंब से चली। हालांकि विक्रमशिला एक्सप्रेस काफी दिनों के बाद अपने तय समय सुबह सवा आठ बजे भागलपुर पहुंच गई। जनक शुक्रवार को ये ट्रेन छह लेट आई थी। ट्रेनों के विलंब संचालन के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है।