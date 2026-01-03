भारतीय रेल : ट्रेनों के संचालन में सुधार के लिए समय-सारणी में बदलाव, जान लीजिए पूरी लिस्ट
1 जनवरी से ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव के बावजूद भागलपुर में ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। जनसेवा, गरीब रथ और अन्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों के विलंब परिचालन से यात्री परेशान हैं। एक्सप्रेस से लोकल (पैसेंजर) ट्रेनें तय समय से लेट चल रही हैं। जबकि तय समय पर संचालन के लिए ट्रेनों के परिचालन समय में 01 जनवरी से संचालन समय में 10 मिनट से 45 मिनट तक बदलाव किया गया है। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया। दो सेक्शन की ट्रेनें एक साथ चलने के कारण ट्रेन लेट होने की संभावना बढ़ जाने के कारण यह निर्णय लिया है। ट्रेन लेट हो जाती है।
विलंब परिचालन से यात्री परेशान, एक्सप्रेस से लोकल ट्रेनें चल रही लेट
इन समस्याओं के समाधान और तय समय पर परिचालन के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किए गए हैं। इससे यात्रियों के साथ रेलकर्मियों को ट्रेन संचालन में सुविधा होने, दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहने और कोहरा में भी ट्रेनें ज्यादा विलंब नहीं होने को ध्यान में रखकर किया गया। इसके बावजूद ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शनिवार को साहिबगंज-भागलपुर स्पेशल ट्रेन अपने तय समय से दो घंटे, भागलपुर-हंसडीहा पैसेंजर एक घंटे, दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी, सवा तीन घंटे, जनसेवा एक्सप्रेस चार घंटे देरी से भागलपुर आई।
तय समय पर संचालन के लिए ट्रेनों के परिचालन समय में 01 जनवरी से बदलाव किया गया है
इसकी वजह से दोपहर अप जनसेवा एक्सप्रेस को तय समय से दो घंटे की देरी से भागलपुर से रवाना हुई। इसके अलावा गरीब रथ एक्सप्रेस चार घंटे की देरी से भागलपुर आई। इसलिए तय समय से दो घंटे की देरी से शाम चार बजे भागलपुर से रवाना हुई। इसके अलावा फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल चार से पांच घंटे विलंब से चली। हालांकि विक्रमशिला एक्सप्रेस काफी दिनों के बाद अपने तय समय सुबह सवा आठ बजे भागलपुर पहुंच गई। जनक शुक्रवार को ये ट्रेन छह लेट आई थी। ट्रेनों के विलंब संचालन के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है।
ट्रेन संचालन के समय-सारणी
- ट्रेन- स्थान- पुराना समय- नया समय
- 13403 वनांचल एक्सप्रेस- भागलपुर- 08:15- 09:00
- 13015 कविगुरु एक्सप्रेस- जमालपुर- रात 09:35- रात 09:35
- टाटा गोड्डा एक्सप्रेस-किऊल- रात 11:55, रात 12:05
- एलटीटी एक्सप्रेस
- भागलपुर- शाम 6 बजे- शाम 05:55
- सूरत हमसफर- भागलपुर- शाम 6:35 बजे- शाम 06:30
- बांका इंटरसिटी-बांका- 06:40- 06:35
पैंसेजर ट्रेनों का संचालन समय:
- जमालपुर से किऊल मेमू- दोपहर 12:25 बजे चलकर दोपहर 01:50 बजे किऊल पहुंचने का समय है।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल- रात 10:50 पर चलकर देर रात 01:05 पर भागलपुर आएगी
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल- रात 08:30 बजे चलकर रात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचने का समय है।
- रामपुरहाट से गया फास्ट पैसेंजर 80 मिनट पहले 07:45 बजे रामपुरहाट से खुलने का समय है।
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल- दोपहर 01:30 बजे खुलने का समय है, 04:20 बजे हंसडीहा पहुंचने का समय है।
- भागलपुर से जमालपुर लोकल- दोपहर 01:05 पर चलकर दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचने का समय है।
- साहिबगंज से जमालपुर लोकल- 07:20 बजे खुलकर 11:50 बजे जमालपुर पहुंचने का समय है।
- जमालपुर से साहिबगंज लोकल- 07:05 बजे जमालपुर से खुलकर 11:05 बजे साहिबगंज पहुंचने का समय है।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल- शाम 04:35 बजे हंसडीहा से खुलकर शाम 07 बजे भागलपुर पहुंचने का समय है।
- भागलपुर से गोड्डा लोकल- सुबह 11 बजे खुलकर दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचने का समय है।
- जमालपुर से भागलपुर लोकल- 11:30 बजे खुलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर आने का समय है। हंसडीहा से भागलपुर लोकल- 10:20 बजे खुलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर आने का समय है।
- भागलपुर से बांका लोकल- शाम 05:02 बजे भागलपुर से खुलने और शाम 6:55 बजे बांका पहुंचने का समय है।
- बांका से भागलपुर लोकल- सुबह 10:15 बजे बांका से खुलने और दोपहर 12:10 बजे भागलपुर पहुंचने का समय निर्धारित है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।