बिहार के इस बड़े शहर की बदल रही सूरत, तिरंगा लाइट से जगमग चौक-चौराहे, घंटाघर मतलब शहर की शान

Bhagalpur Municipal Corporation बिहार के भागलपुर में दिवाली के पहले घंटाघर त्रिमूर्ति चौक स्टेशन चौक तिलकामांझी चौक चंपापुल समेत शहर के अधिकांश चौक-चौराहों पर तिरंगा लाइट लगाई जा रही है। इसकी स्वीकृति मिल गई है। शनिवार को हुई भागलपुर नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में आठ करोड़ की 73 योजनाओं को मंजूरी दी गई। एक पार्षद ने स्टैंडिंग कमेटी बैठक का बहिष्कार कर इसे नाटक बताया। Bhagalpur News

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Municipal Corporation भागलपुर के घंटाघर चौक के आसपास वेंडिंग जोन का निर्माण होगा। इसकी डिजाइन तैयार कर ली गई है। दिवाली के पहले घंटाघर, त्रिमूर्ति, स्टेशन चौक, तिलकामांझी चौक, चंपापुल समेत शहर के अधिकांश चौराहों पर तिरंगा लाइट लगाई जाएगी। इसकी स्वीकृति मिल गई है। शनिवार को हुई स्थाई समिति की बैठक में आठ करोड़ की 73 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस राशि से सड़क, नाला, प्याऊ आदि का निर्माण होगा। इसकी निविदा जल्द जारी की जाएगी। अगले दो माह में कार्य शुरू हो जाएगा।

नगर निगम शहरी पशुपालकों से गोबर खरीद उससे जैविक खाद बनाएगा। इसके लिए निगम के टाल फ्री नंबर या वार्ड के सफाई प्रभारी से संपर्क करना होगा। जैविक खाद 10 रुपये किलो मिलेगा। मेडिकल कालेज के सामने इसकी बिक्री होगी। ट्रिपल आर सेंटर पर पुरानी सामग्री देने पर आपको मुफ्त थैला दिया जाएगा। अंबेडकर प्रतिमा स्थल और वीर कुंवर सिंह चौक के गोलंबर की चौड़ाई को कम कर सुंदरीकरण किया जाएगा।

यहां देखें क्या बदलेगा भागलपुर में Nagar Nigam Bhagalpur घंटाघर चौक के समीप बनेगा वेंडिंग जोन, डिजाइन तैयार

आठ करोड़ की 73 योजनाओं को स्थाई कमेटी ने दी स्वीकृति

ट्रिपल आर सेंटर पर पुरानी सामग्री दें मुफ्त मिलेगा थैला

शहरी पशुपालकों से गोबर खरीदेगा निगम, बनाएगा जैविक खाद

निगम के टाल फ्री नंबर या वार्ड के सफाई प्रभारी से करना होगा संपर्क

दिवाली के पहले शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएगी तिरंगा लाइट

10 रुपये किलो मिलेगा जैविक खाद, मेडिकल कालेज के सामने होगी बिक्री बेहतर पंडाल होंगे पुरस्कृत Smart City Bhagalpur शहरी क्षेत्र में दुर्गा, काली और छठ के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सफाई से लेकर विसर्जन घाट तक की तैयारी को लेकर शनिवार को निगम कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक मेयर डा. बसुंधरा लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बेहतर दुर्गा और काली पूजा पंडाल को पुरस्कृत किया जाएगा। पंडाल में स्वच्छता ही सेवा संदेश का बैनर और सेल्फी प्वाइंट लगाया जाएगा।

मेयर ने अधिकारियों को कहा कि त्योहारों के आयोजन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसहरी घाट से कचरा उठाव नहीं होने पर मेयर ने नाराजगी व्यक्त की। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने स्वास्थ्य शाखा प्रभारी को एजेंसी को नोटिस भेजकर कचरे का उठाव कराने को कहा। नगर आयुक्त ने विसर्जन मार्ग और पंडाल मार्ग में नाले की उड़ाही का निर्देश दिया। कहा कि मुख्य मार्ग पर कचरा डंप नहीं होगा। टाल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने पर त्वरित निदान होगा। सफाई कर्मियों की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी।

छठ घाट की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा और दलदल से निपटने के लिए बालू, कसाल और पुआल की आपूर्ति के लिए निविदा होगी। छठ पूजा को देखते हुए सभी छठ घाटों की साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मेयर ने कहा कि सफाई कार्य की निगरानी और जागरूकता के लिए 13 स्वच्छता साथी का चयन किया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि घर-घर जाकर स्वच्छता संदेश का स्टीकर चस्पा किया जाएगा।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को पार्षद रंजीत मंडल ने बताया “नाटक” नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने “नाटक” करार देते हुए बहिष्कार कर दिया है। पार्षद रंजीत मंडल ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से वार्ड से संबंधित एक भी प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जबकि मेयर द्वारा दिए गए प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाता है। पार्षद ने कहा कि वह तीन साल से लगातार कमेटी से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं का प्रस्ताव रखते रहे, लेकिन एक भी प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ।

दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन की चेतावनी Municipal Corporation Bhagalpur नाराज पार्षद ने घोषणा की कि दुर्गा पूजा के बाद चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर तत्काल काम होना था, वहां वार्ड की जनता के साथ धरना और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने मांग की कि स्टैंडिंग कमेटी में पारित सभी प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए, अन्यथा वे वार्डवासियों के साथ सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे।

गंभीर समस्याओं के बावजूद कार्रवाई नहीं पार्षद ने बताया कि 24 परगना स्थित प्रोफेसर कालोनी में नाले का पानी पूरे साल सड़क पर बहता रहता है, लेकिन नगर निगम ने आज तक इसका समाधान नहीं किया। स्थानीय लोगों को नारकीय परिस्थिति में जीना पड़ रहा है। इसके अलावा पार्षद भवन के निर्माण का प्रस्ताव स्टैंडिंग बोर्ड में पारित होने के बावजूद जमीन पर नहीं उतरा। लब्बू पासी लेन में पांच कलवर्ट के निर्माण की स्वीकृति होने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। कई स्थानों पर सड़कों एवं नालों के अभाव में दुर्घटनाएं हो रही हैं। पार्षद ने सवाल उठाया कि अगर स्टैंडिंग बोर्ड में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव भी लागू नहीं होने हैं, तो ऐसी बैठकों का क्या औचित्य रह जाता है?”

मेयर पर भेदभाव का आरोप Bhagalpur Nagar Nigam रंजीत मंडल ने कहा कि मेयर विकास योजनाओं में पक्षपात कर रही हैं। कुछ वार्डों को 3 करोड़ 20 लाख या दो करोड़ रुपये तक की योजनाएं दी जाती हैं। वहीं वार्ड संख्या 13 को केवल औपचारिक राशि दी जाती है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां अबतक एक भी नाला नहीं बना। लोग अपने घरों में पनसोख्ता जैसी व्यवस्था बनाकर गुजर-बसर कर रहे हैं।

वार्ड 13 में 1.06 करोड़ रुपये की योजना से कार्य होगा। इसी माह 92 लाख रुपये की निविदा जारी की गई है। वहीं अब 14 लाख रुपये की योजना की निविदा जारी होगी। इस योजना से नाले का निर्माण करा सकेंगे। अगर कोई संशय हो तो संवाद कर सकते हैं। शुभम कुमार, नगर आयुक्त सफाई मजदूरों की स्वास्थ्य जांच नगर निगम कार्यालय परिसर में शनिवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान केे तहत सफाई कर्मी सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मेयर डा. बसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डा. सलाहउद्दीन अहसन व नगर आयुक्त शुभम कुमार ने किया। इस शिविर में सफाई मजदूर को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ 400 से अधिक सफाई मजदूरों का स्वास्थ्य जांच की गई।