कोहरे का कहर, कटिहार-बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली वंदेभारत सहित कई ट्रेनों की धीमी हुई रफ्तार

संवाद सूत्र, नवगछिया। कटिहार बरौनी रेल खंड होकर आने जाने वाली सभी ट्रेन इन दिनों ठंड व कोहरे के कारण कई घंटे विलंब से चल रही हैं।

जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यात्रियों को सवारी गाड़ी सहित मेल एक्सप्रेस गाड़ी भी लेट हो जाने से अपने गंतव्य पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है।

राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं। नई दिल्ली से नवगछिया कटिहार की ओर आने वाली लगभग सभी ट्रेनें विलंब से चल रही है।

जिसमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पिछले एक सप्ताह से 4 से 5 घंटा विलंब से चल रहा है। वह नवगछिया दोपहर बाद ही पहुंच रही है।

वहीं, डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रविवार को डेढ़ घंटा विलंब से नवगछिया पहुंची थी। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस डेढ़ घंटा विलंब से नवगछिया पहुंची थी।

वहीं, इसके अलावा कामाख्या इंदौर एक्सप्रेस 4:30 घंटा, टाटानगर से कटिहार आने वाली टाटा एक्सप्रेस 10 घंटा, जोगबनी से ईरोड जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, लोकमान्य तिलक से डिब्रूगढ़ जाने वाली दादर एक्सप्रेस ढाई घंटा, अमृतसर से कटिहार जाने वाली अमरपाली एक्सप्रेस 6 घंटा, समस्तीपुर से कटिहार जाने वाली सवारी गाड़ी 2 घंटा, एवं लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस 5 घंटा विलंब से चल रही थी।