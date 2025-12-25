Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्णिया आ रहे हैं डिप्टी सीएम, करेंगे सीधी सुनवाई, भूमि संबंधी कोई समस्या हो तो पंजीयन करवा लें

    By Prakash Vatsa Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    बिहार के पूर्णिया में डिप्टी सीएम भूमि संबंधी समस्याओं की सीधी सुनवाई करेंगे। यदि भूमि से संबंधित कोई समस्या है, तो नागरिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। भूमि संबंधी विभिन्न कार्यों को लेकर लोगों को होने वाली नाहक परेशानी व कथित तौर पर चढ़ावा संस्कृति को खत्म करने के लिए सरकार ने नयी पहल शुरु की है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ीं महत्वपूर्ण सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 दिसंबर को पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिंहा करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम सीधी सुनवाई करेंगे और बेवजह की अड़चन पर अफसरों व कर्मचारियों की क्लास भी लगेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आज, अंचलवार होंगे अलग-अलग काउंटर

    भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी, पूर्णिया में पहली पाली में होगा। प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित होगा। इसमें राजस्व से संबंधित आनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर आमलोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को पीड़ित के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा होगी। इस सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी के साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।


    पंजीयन में नाम, पता व मोबाइल नंबर है जरुरी


    शिकायतकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 09 बजे से 10.30 बजे तक अंचल वार किया जाएगा। आवेदन के साथ अपना नाम, स्पष्ट पता और मोबाइल नंबर जरूर डालने की अपील की गई है। इससे आमलोगों को उनके आवेदन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी मैसेज से मिलती रहेगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलने की भी उम्मीद है।


    दोपहर तीन बजे से होगी समीक्षा बैठक


    द्वितीय पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 5:00 बजे तक राजस्व विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक समाहरणालय के महानंदा सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जिले के अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी समेत सभी आनलाइन सेवाओं की स्थिति की आंकड़े के साथ समीक्षा की जाएगी। इस दौरान अभियान बसेरा दो की भी स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी। इधर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को देर शाम तक आवश्यक तैयारी की जाती रही।
    भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजन का मुख्य उद्देश्य दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी समेत अन्य सभी आनलाइन सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराना है। साथ ही इससे भूमि अभिलेख अपडेट होंगे और भूमि विवाद में भी इससे कमी आएगी। इस कार्यक्रम के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी लक्ष्य है।