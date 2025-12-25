पूर्णिया आ रहे हैं डिप्टी सीएम, करेंगे सीधी सुनवाई, भूमि संबंधी कोई समस्या हो तो पंजीयन करवा लें

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। भूमि संबंधी विभिन्न कार्यों को लेकर लोगों को होने वाली नाहक परेशानी व कथित तौर पर चढ़ावा संस्कृति को खत्म करने के लिए सरकार ने नयी पहल शुरु की है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ीं महत्वपूर्ण सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 दिसंबर को पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिंहा करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम सीधी सुनवाई करेंगे और बेवजह की अड़चन पर अफसरों व कर्मचारियों की क्लास भी लगेगी।

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आज, अंचलवार होंगे अलग-अलग काउंटर भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी, पूर्णिया में पहली पाली में होगा। प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित होगा। इसमें राजस्व से संबंधित आनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर आमलोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को पीड़ित के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा होगी। इस सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी के साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।



पंजीयन में नाम, पता व मोबाइल नंबर है जरुरी

शिकायतकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 09 बजे से 10.30 बजे तक अंचल वार किया जाएगा। आवेदन के साथ अपना नाम, स्पष्ट पता और मोबाइल नंबर जरूर डालने की अपील की गई है। इससे आमलोगों को उनके आवेदन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी मैसेज से मिलती रहेगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलने की भी उम्मीद है।