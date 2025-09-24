भागलपुर के 3000+ BPSC TRE शिक्षकों को इंक्रीमेंट व महंगाई भत्ते से वंचित रखा, 'ऑर्डर न आने' का बहाना

भागलपुर जिले में बीपीएससी टीआरई-1 और 2 से बहाल 3000 से अधिक शिक्षक इंक्रीमेंट से वंचित हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर की तकनीकी खराबी को कारण बता रहा है। अन्य जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन भागलपुर में अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में करीब 3000 से अधिक बीपीएससी टीआरई-1 और 2 से बहाल शिक्षक आज भी अपने हक से वंचित हैं। शिक्षा विभाग ने सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी का हवाला देकर उनका इंक्रीमेंट अब तक नहीं दे रहा। इसके कारण प्रत्येक शिक्षक को अब तक 3000 से 3500 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

राज्य सरकार ने सभी राज्य कर्मियों और शिक्षकों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता और समय पर इंक्रीमेंट देने की घोषणा की थी। जिसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को यह लाभ बिना देरी के मिल गया। वहीं, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को अब तक केवल 50 प्रतिशत ही मिल रहा है। वहीं नियमानुसार टीआरई-1 से बहाल शिक्षकों का पहला इंक्रीमेंट एक जुलाई 2024 और दूसरा एक जुलाई 2025 से मिलना था। जबकि टीआरई-2 से बहाल शिक्षकों का पहला इंक्रीमेंट एक जनवरी 2025 से लागू होना था।

अन्य जिलों में पूरी हो चुकी है प्रक्रिया राज्य के अधिकांश जिलों जैसे जमुई, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन भागलपुर इस मामले में पिछड़ गया है। वहीं इस संबंध में जब स्थापना शाखा से बात की गई तो वहां के कर्मचारियों ने बताया कि यह ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। महंगाई भत्ता भी ऑटोमेटिक बढ़कर मिलता है, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों को लेकर पोर्टल पर यह अपडेट नहीं हो पाया है।

ग्रीवांस पर हुई शिकायत तो जवाब आया स्टेट से नहीं मिला है ऑर्डर शिक्षकों द्वारा इंक्रीमेंट नहीं मिलने की शिकायत भी शिक्षा विभाग के ग्रीवांस पोर्टल पर किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग में ऐसी 20 से अधिक शिकायत पोर्टल पर थी।