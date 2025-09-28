Language
    Bihar Ka Mausam: आज फिर पड़ेंगी रिमझिम फुहारें, बिहार में अभी और होगी बारिश, जानें अपने शहर में कैसा है मौसम

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:21 AM (IST)

    Bihar Weather Latest Update रिमझिम फुहारों ने दुर्गा पूजा 2025 नवरात्र 2025 की रौनक बढ़ा दी है। मानसून की विदाई के बीच बिहार में मौसम सुहाना बना हुआ है। भागलपुर में एक सप्ताह से लगभग रोज बारिश से जनमानस ने राहत की सांस ली है। मौसम पूर्वानुमान पर भरोसा करें तो अभी प्रतिदिन हल्की वर्षा के आसार बताए गए हैं।

    Bihar Weather Latest Update: रिमझिम फुहारों ने दुर्गा पूजा 2025, नवरात्र 2025 की रौनक बढ़ा दी है।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Latest Update नवरात्र 2025 के दिनों में बिहार में मौसम ने भी मां दुर्गा की भक्ति-संगीत में अपनी ताल मिला दी है। भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से रोजाना हो रही हल्की वर्षा ने उमस भरी गर्मी से आम जनमानस को थोड़ी-बहुत राहत दी है। शनिवार को भी कहीं-कहीं बारिश की रिमझिम फुहारें पड़ीं, जिससे शाम के समय वातावरण पहले के मुकाबले अधिक सुहाना हो गया। मानो मां दुर्गा अपने आराधना, उपासना के दिनों में खुद तपती धूप और उमस से अपने भक्तों की रक्षा कर रही हों।

    हल्की बारिश, पर उमस से पूरी राहत नहीं

    शनिवार को हालांकि वर्षा बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन समय-समय पर गिरने वाली फुहारें उमस से बेदम हो रहे तन-मन को राहत का अहसास कराती रही हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि भागलपुर में अगले कई दिन तक प्रतिदिन कहीं-कहीं हल्की वर्षा होती रहेगी। दिन का तापमान धीरे-धीरे कम होगा, पर उमस की स्थिति अभी बनी रहेगी।

    शनिवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 76 प्रतिशत आद्रता के साथ 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चल रही है। शनिवार को शहर में 4.8 एमएम वर्षा रिकार्ड की गई।

    मौसम सुहाना, पूजा पंडालों में बढ़ी रौनक

    हल्की बारिश के बीच पूजा पंडालों में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही शहर के कालीबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, बूढ़ानाथ, आदमपुर और लहेरीटोला दुर्गामंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज हो गई। बारिश के बीच भीगते हुए भी कई लोग आरती में शामिल हुए। गरबा, भजन और संध्या आरती के दौरान बिजली की चमक और रिमझिम बूंदें जैसे माहौल को और अधिक दिव्य बना रही थी।

    आगे क्या रहेगा मौसम का मूड

    • हल्की वर्षा प्रतिदिन हो सकती है
    • तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं, पर तेज धूप की तपिश में कमी
    • पूर्वा हवा से रातें कुछ हद तक आरामदायक होंगी
    • दुर्गाष्टमी व नवमी, दशमी तक मौसम अनुकूल रहने की उम्मीद