Railway Time Table 2026: पहली जनवरी से बदल जाएगा कई ट्रेनों का टाइम टेबल, वनांचल एक्सप्रेस 45 मिनट देरी से चलेगी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों को तय समय पर परिचालन करने के लिए संचालन समय में बदलाव किया गया है। नए साल यानी पहली जनवरी से परिवर्तित समय से ट्रेनों का संचालन होने लगेगा। संचालन समय में 10 मिनट से 30 मिनट तक बदलाव किया गया है। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।

पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम मांझी ने बताया कि ट्रेनों को सही समय पर चलाने के लिए संचालन समय में कुछ बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि दो सेक्शन की ट्रेनें एक साथ चलने के कारण ट्रेन लेट होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेन लेट हो जाती है।

इन समस्याओं के समाधान और तय समय पर परिचालन के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किए गए हैं। इससे यात्रियों के साथ रेलकर्मियों को ट्रेन संचालन में सुविधा होगी। दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहेगी। कोहरा में भी ट्रेनें ज्यादा विलंब नहीं होगी।