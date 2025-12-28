Railway Time Table 2026: पहली जनवरी से बदल जाएगा कई ट्रेनों का टाइम टेबल, वनांचल एक्सप्रेस 45 मिनट देरी से चलेगी
नए साल यानी 1 जनवरी से ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रेनों के तय समय पर परिचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों को तय समय पर परिचालन करने के लिए संचालन समय में बदलाव किया गया है। नए साल यानी पहली जनवरी से परिवर्तित समय से ट्रेनों का संचालन होने लगेगा। संचालन समय में 10 मिनट से 30 मिनट तक बदलाव किया गया है। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।
पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम मांझी ने बताया कि ट्रेनों को सही समय पर चलाने के लिए संचालन समय में कुछ बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि दो सेक्शन की ट्रेनें एक साथ चलने के कारण ट्रेन लेट होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेन लेट हो जाती है।
इन समस्याओं के समाधान और तय समय पर परिचालन के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किए गए हैं। इससे यात्रियों के साथ रेलकर्मियों को ट्रेन संचालन में सुविधा होगी। दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहेगी। कोहरा में भी ट्रेनें ज्यादा विलंब नहीं होगी।
ट्रेनों का नया समय
|ट्रेन नंबर एवं नाम
|स्थान
|पुराना समय
|नया समय
|परिवर्तन
|13403 वनांचल एक्सप्रेस
|भागलपुर
|08:15
|09:00
|45 मिनट देरी
|13015 कविगुरु एक्सप्रेस
|जमालपुर
|रात 09:35
|रात 09:35
|कोई परिवर्तन नहीं
|टाटा गोड्डा एक्सप्रेस
|किऊल
|रात 11:55
|रात 12:05
|10 मिनट देरी
|एलटीटी एक्सप्रेस
|भागलपुर
|शाम 6:00
|शाम 05:55
|5 मिनट पहले
|सूरत हमसफर
|भागलपुर
|शाम 6:35
|शाम 06:30
|5 मिनट पहले
|बांका इंटरसिटी
|बांका
|06:40
|06:35
|5 मिनट पहले
पैंसेजर ट्रेनों का नया समय
- जमालपुर से किऊल मेमू- दोपहर 12:25 बजे चलकर दोपहर 01:50 बजे किऊल पहुंचेगी।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल- रात 10:50 पर चलकर देर रात 01:05 पर भागलपुर आएगी।
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल- रात 08:30 बजे चलकर रात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचेगी।
- रामपुर हाट से गया फास्ट पैसेंजर एक घंटा 20 मिनट पहले 07:45 बजे रामपुर हाट से खुलेगी।
- भागलपुर से हंसडीहा लोकल- दोपहर 01:30 पर चलकर 04:20 पर हंसडीहा पहुंचेगी।
- भागलपुर से जमालपुर लोकल- दोपहर 01:05 पर चलकर दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचेगी।
- साहिबगंज से जमालपुर लोकल- 07:20 बजे खुलकर 11:50 बजे जमालपुर पहुंचेगी।
- जमालपुर से साहिबगंज लोकल- 07:05 बजे जमालपुर से खुलकर 11:05 बजे साहिबगंज पहुंचेगी।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल- शाम 04:35 बजे हंसडीहा से खुलकर शाम 07 बजे भागलपुर आएगी।
- भागलपुर से गोड्डा लोकल- सुबह 11 बजे खुलकर दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचेगी।
- जमालपुर से भागलपुर लोकल- 11:30 बजे खुलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर आएगी।
- हंसडीहा से भागलपुर लोकल- 10:20 बजे खुलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर आएगी।
- भागलपुर से बांका लोकल- शाम 05:02 बजे खुलकर शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी।
- बांका से भागलपुर लोकल- सुबह 10:15 बजे बांका से खुलकर दोपहर 12:10 बजे आएगी।
