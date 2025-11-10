Bihar Phase 2 Voting: ...तो अबकी बार भागलपुर विधानसभा में भी बढ़ेगा मतदान, टूटेगा 40 साल का सन्नाटा?
बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर है। पिछले 40 वर्षों से यहां मतदान कम हुआ है। इस बार उम्मीद है कि युवा मतदाताओं की जागरूकता और प्रशासन के प्रयासों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। निष्पक्ष मतदान के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, और जानकारों का मानना है कि इस बार भागलपुर में मतदान में वृद्धि हो सकती है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में प्रदेश भर में शानदार मतदान दर्ज किया गया है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। भागलपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर इसी दिन मतदान होना है। भागलपुर जिला प्रशासन ने खासकर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभूतपूर्व तैयारी की है।
पिछले चार दशकों में यहां मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है। अंतिम बार 1985 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर में 62 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था, जबकि 2005 के अक्टूबर चुनाव में सबसे कम 35.2 प्रतिशत वोट पड़े थे।
2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान 48.9 प्रतिशत तक सिमट गया था। यानी पिछले चार दशक से अधिक समय से हो रहे विधानसभा चुनाव में गुड वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन इस बार भागलपुर प्रशासन और स्वीप टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है।
सिर्फ भागलपुर विधानसभा के एक से 52 तक के वार्ड में अब तक 21 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें मसाल जुलूस, प्रभात फेरी, फूलों से सजे जागरूकता अभियान, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक और मतदाता शपथ कार्यक्रम शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।
स्कूली बच्चे अपने अभिभावक को देंगे आमंत्रण पत्र
शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। जिले के 4.60 लाख विद्यार्थी अपने अभिभावकों को मतदान के लिए आमंत्रण पत्र भेजेंगे। इस पहल से उम्मीद है कि घर-घर लोकतंत्र की लौ जलेगी और निष्क्रिय मतदाता भी मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि स्कूल के बच्चे अपने हाथ से बने आमंत्रण पत्र के माध्यम से अपने माता-पिता और आसपास के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता घर से बाहर निकाल कर मतदान करें। प्रशासन को भरोसा है कि इस बार भागलपुर का वोटिंग प्रतिशत चार दशक का रिकॉर्ड तोड़कर नई मिसाल कायम करेगा।
|वर्ष
|मतदान प्रतिशत
|1951
|44.27%
|1957
|40.39%
|1962
|55.31%
|1967
|60.94%
|1969
|62.57%
|1972
|51.20%
|1977
|42.5%
|1980
|49.6%
|1985
|62.0%
|1990
|54.6%
|1995
|56.8%
|2000
|57.4%
|2005 फरवरी
|43.9%
|2005 अक्टूबर
|35.2%
|2010
|43.0%
|2015
|48.2%
|2020
|48.9%
