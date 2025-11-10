जमुई के 12.72 लाख मतदाता तय करेंगे 41 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, मतदान केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग

संवाद सहयोगी, जागरण। जमुई जिले की चार विधानसभा सीटों जमुई, सिकंदरा, झाझा और चकाई में मंगलवार 11 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 1272617 मतदाता 41 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव प्रचार रविवार शाम को ही समाप्त हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मतदाता सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान कर सकेंगे। जिले में कुल 1595 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 30 आदर्श मतदान केंद्र शामिल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा से 10, जमुई से 12, झाझा से 9 और चकाई से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या की बात करें तो जमुई में कुल 312496 मतदाता हैं जिनमें 163222 पुरुष, 149271 महिला और तीन अन्य शामिल हैं।

सिकंदरा में कुल 301039 मतदाता सिकंदरा में कुल 301039 मतदाता हैं जिनमें 1576666 पुरुष 143372 महिला और एक अन्य शामिल हैं। चकाई में कुल 319600 मतदाता हैं, जिसमें 167608 पुरुष 151988 महिला और चार अन्य मतदाता हैं। इसके अलावा है। झाझा विधानसभा में कुल 339482 मतदाता हैं, जिनमें 17745 पुरुष 102077 महिला और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं।

जिले के कुल 1595 मतदान केंद्रों में से 1025 को संवेदनशील क्रिटिकल घोषित किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की विशेष तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्र पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया में प्रदर्शित बनी रहे।