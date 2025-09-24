फतेहपुर हिंसा में दो समुदायों के 30 नामजद और 100 अज्ञात पर केस, 6 संदिग्धाें को हिरासत में लेकर पूछताछ

Bhagalpur News भागलपुर के सबौर में फतेहपुर गांव में हुई हिंसक झड़प में दोनों समुदायों के 30 नामजद पर केस दर्ज किया गया है। औद्योगिक थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार के लिखित बयान पर फतेहपुर निवासी जीतू यादव मुहम्मद इरफान समेत 30 नामजद और 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur News भागलपुर के औद्योगिक थानाक्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार, 22 सितंबर की रात दो समुदायों के बीच मामूली विवाद पर हुई हिंसक झड़प मामले में मंगलवार को केस दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार के लिखित बयान पर दोनों समुदायों के 30 लोगों को नामजद और सौ अज्ञात के विरुद्ध बलवा करने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया है। दर्ज केस में फतेहपुर के जीतू यादव और मुहम्मद इरफान समेत 30 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस टीम ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों के बीच वार्ता कराते हुए हालात सामान्य बना दिया गयाहै। स्थिति पर नजर रखने के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार की निगरानी में पुलिस टीम फतेहपुर में पुलिस की विशेष गश्त भी लगाई गई है।

पुलिस बलों की भारी मौजूदगी के बीच मंगलवार को दोनों समुदायों के लोग ग्रामीण सड़कों पर सामान्य आवाजाही करते रहें। एहतियाती तौर पर पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। घटनाक्रम से पुलिस मुख्यालय को भी सक्षम पुलिस पदाधिकारियों ने अवगत कराते हुए हालात को सामान्य बताया है। उधर औद्योगिक थानाध्यक्ष ने मामले में दर्ज केस, छापेमारी, गिरफ्तारी मामले में कुछ बताने से इनकार किया है।

मामूली बात पर हुई तनातनी बदल गई थी हिंसक झड़प में फतेहपुर के खर्रा रोड में 22 सितंबर को मामूली विवाद में दो समुदायों के बीच हुई तनातनी हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। देखते ही देखते दोनों तरफ से ईंट-पत्थर चलने लगे थे। जिन्हें जहां मौका मिला ईंट-पत्थर चलाते हुए माहौल तनाव वाला बना दिया था।घटनाक्रम की जानकारी पर एसएसपी हृदय कांत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल भेज स्थिति को नियंत्रित करा दिया था।