Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में दो समुदायों में हुई भिड़ंत, जमकर चले ईंट-पत्थर; SSP ने संभाली कमान

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:19 AM (IST)

    भागलपुर के सबौर प्रखंड के फतेहपुर में दो समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी से तनाव बढ़ गया जिसके बाद एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस बल की तैनाती और शांति समिति की बैठक के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। मामूली बहस मारपीट में बदलने से मामला बिगड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सबौर प्रखंड के फतेहपुर में मारपीट के बाद घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी व लोग। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। सबौर प्रखंड के फतेहपुर में सोमवार देर शाम दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    हालात बेकाबू होते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और खुद स्थिति की कमान संभाली। उनके निर्देश पर भारी पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और शांति समिति की बैठक कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।

    कैसे भड़की हिंसा?

    शाम करीब सात बजे इमामबाड़ा चौक निवासी एहसान शाह बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से पानी ढोने वाला टोटो, जिसे जीतू यादव चला रहा था, ने हार्न बजाकर साइड मांगी। मामूली बहस मारपीट में बदल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टोटो चालक और उसके साथियों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। बात मोहल्ले तक पहुंची और मामला दो समुदायों के बीच फैल गया। कुछ ही देर में इलाके की सड़कों पर पथराव शुरू हो गया।

    पुलिस-प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

    पहले जीरो माइल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। इसके बाद सिटी एसपी, डीएसपी, एसडीओ विकास कुमार, सीओ सौरभ कुमार समेत कई अधिकारी पहुंचे।

    एसएसपी ने घटनास्थल से ही पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इलाके को सील कराने का आदेश दिया। तीन थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है।

    पहले भी हो चुका विवाद

    स्थानीय लोगों के अनुसार, फतेहपुर क्षेत्र में पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संकरी सड़कों और यातायात को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बनती रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन स्थायी समाधान करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    एसएसपी के निर्देश में शांति समिति की बैठक कराई गई। फ्लैग मार्च हुआ। घटना को भड़काने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। उन पर सख्त कार्रवाई होगी। दो लोगों के बीच हुई मारपीट मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। - अजय कुमार चौधरी, डीएसपी