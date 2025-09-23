भागलपुर में दो समुदायों में हुई भिड़ंत, जमकर चले ईंट-पत्थर; SSP ने संभाली कमान

शाम करीब सात बजे इमामबाड़ा चौक निवासी एहसान शाह बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से पानी ढोने वाला टोटो, जिसे जीतू यादव चला रहा था, ने हार्न बजाकर साइड मांगी। मामूली बहस मारपीट में बदल गई।

हालात बेकाबू होते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और खुद स्थिति की कमान संभाली। उनके निर्देश पर भारी पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और शांति समिति की बैठक कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।

संवाद सहयोगी, भागलपुर। सबौर प्रखंड के फतेहपुर में सोमवार देर शाम दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

टोटो चालक और उसके साथियों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। बात मोहल्ले तक पहुंची और मामला दो समुदायों के बीच फैल गया। कुछ ही देर में इलाके की सड़कों पर पथराव शुरू हो गया।

पुलिस-प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

पहले जीरो माइल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। इसके बाद सिटी एसपी, डीएसपी, एसडीओ विकास कुमार, सीओ सौरभ कुमार समेत कई अधिकारी पहुंचे।

एसएसपी ने घटनास्थल से ही पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इलाके को सील कराने का आदेश दिया। तीन थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है।

पहले भी हो चुका विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार, फतेहपुर क्षेत्र में पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संकरी सड़कों और यातायात को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बनती रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन स्थायी समाधान करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।