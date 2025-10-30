Language
    Bihar Election: चुनावी जंग में रिश्तों की ताकत, परिवार बने प्रचारक; मंत्री से लेकर विधायक तक प्रचार में व्यस्त

    By Jagran News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    Bihar Chunav: बिहार चुनाव में रिश्तों की शक्ति साफ दिख रही है। मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और उनके परिवार इसमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। चुनावी माहौल में पारिवारिक रिश्तों का महत्व बढ़ गया है, जहां, लोग अपनों के लिए वोट मांग रहे हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव के साथ-साथ प्रचार की सरगर्मी अब घर-घर तक पहुंच गई है। प्रत्याशी ही नहीं, उनके स्वजन भी चुनावी मैदान में दमखम से जुटे हैं। कहीं पत्नी प्रचार अभियान की बागडोर संभाले हुए हैं, तो कहीं पिता, पुत्र और भाई-बहन मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे हैं।

    परिवार के सदस्य न सिर्फ समर्थन जुटा रहे हैं, बल्कि प्रचार की रणनीति और प्रबंधन का जिम्मा भी खुद उठा रहे हैं। इस तरह बिहार की चुनावी फिजा में पारिवारिक ताकत एक बार फिर असर दिखा रही है। पूर्णिया सदर में भाजपा विधायक विजय खेमका के प्रचार की जिम्मेदारी उनके बेटे नीरज खेमका ने संभाल रखी है।

    कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव की पत्नी और नगर निगम की मेयर विभा कुमारी घर-घर जाकर वोट मांग रही हैं। धमदाहा में जदयू प्रत्याशी मंत्री लेशी सिंह के बेटे प्रचार में जुटे हैं। वहीं, रूपौली से राजद प्रत्याशी व पूर्व मंत्री बीमा भारती की बेटी रानी भारती चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हैं।

    अलौली विधानसभा से रालोजपा प्रत्याशी यशराज पासवान के लिए खुद उनके पिता और पार्टी सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस मैदान में हैं। खगड़िया सदर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. चंदन यादव के प्रचार में उनकी चारों बहनें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और जनसंपर्क में लगातार लगी हैं।

    जमुई विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के प्रचार में उनके परिवार की सक्रियता नजर आ रही है। उनकी मां और पूर्व सांसद पुतुल देवी तथा चाचा कुमार त्रिपुरारी सिंह गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में उनकी बेटी और तारापुर से पूर्व प्रत्याशी दिव्या प्रकाश लगातार जनसंपर्क में जुटी हैं।

    बांका जिले में चुनावी माहौल पारिवारिक रंग में रंगा हुआ है। अमरपुर से जदयू उम्मीदवार और मंत्री जयंत राज कुशवाहा के पक्ष में पत्नी शिल्पी सुरभि और बहन कल्पना सिंह प्रचार में जुटी हैं।

    घर-घर जाकर जनसंपर्क

    लखीसराय में भाजपा प्रत्याशी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के प्रचार की कमान परिवार ने संभाल ली है। उनके भाई संजय कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्रसन्न सिंह और पुत्र अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं।

    कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश के समर्थन में उनके चचेरे भाई चंदन, राजेश, मनीष और रंजीत सिंह टोली बनाकर प्रचार कर रहे हैं। सूर्यगढ़ा में जदयू प्रत्याशी रामानंद मंडल के पुत्र पंकज जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी प्रेम सागर की पत्नी संपर्क साध रही हैं।

    सम्राट की पत्नी मांग रही वोट

    तारापुर से भाजपा प्रत्याशी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी हर दिन महिलाओं के साथ मोहल्लों में जाकर वोट मांग रही हैं। वे न केवल नगर पंचायत, बल्कि आसपास के प्रखंडों में भी जनसंपर्क कर रही हैं। मुंगेर से राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव की पत्नी अर्चना रविदास भी वोट के लिए लगातार लोगों से मिल रही हैं।

    जमालपुर में निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की पत्नी भी प्रचार में उतर चुकी हैं। सभी उम्मीदवारों के परिवार चुनावी माहौल को और जीवंत बना रहे हैं।

