    मुश्किल में राहुल गांधी: बिहार में छठ पर टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बिहार में छठ पूजा पर की गई टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि उनकी टिप्पणी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट अब यह तय करेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ आगे कार्यवाही की जाए या नहीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी की।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के जुबान फिसलने और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। इसकी वजह से विवाद भी हो रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। 

    बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाने के क्रम में छठ के लिए ड्रामा और नौटंकी जैसी बात कही थी। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। 

    सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। मामले में 11 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हाेगी। 

    परिवाद में कहा कि बुधवार को सकरा के मझौलिया में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठोस पहुंचाया गया। 

    देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमानित करने एवं देश को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण के दौरान यह वक्तव्य दिया कि चुनाव जितने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी कुछ भी कर सकते है। 

    अगर आप चुनाव से पहले नाचने के लिए कहोगे तो वह मंच पर आकर डांस करने लगेंगे। चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। वह सिर्फ ड्रामा करते है। छठ जैसे पर्व में भी ड्रामा किया। इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया गया। 

    अपमानित किया गया। गवाह एवं परिवादी अपने आवास पर विभिन्न टीवी चैनल पर आरोपित का यह वक्तव्य सुने तो काफी आहत हुए। गवाह हरेराम मिश्रा बीमार चल रहे हैं। इसके बाद परिवादी में परिवाद दायर कराया। 

    सुधीर ओझा ने इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़े नेताओं व सेलिब्रिटी पर परिवाद कराया है। इसकी वजह से वे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं।