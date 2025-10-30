मुश्किल में राहुल गांधी: बिहार में छठ पर टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के जुबान फिसलने और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। इसकी वजह से विवाद भी हो रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है।

बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाने के क्रम में छठ के लिए ड्रामा और नौटंकी जैसी बात कही थी। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है।

सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। मामले में 11 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हाेगी।

परिवाद में कहा कि बुधवार को सकरा के मझौलिया में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठोस पहुंचाया गया।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमानित करने एवं देश को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण के दौरान यह वक्तव्य दिया कि चुनाव जितने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी कुछ भी कर सकते है।

अगर आप चुनाव से पहले नाचने के लिए कहोगे तो वह मंच पर आकर डांस करने लगेंगे। चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। वह सिर्फ ड्रामा करते है। छठ जैसे पर्व में भी ड्रामा किया। इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया गया।