    Bihar election 2025 phase 2 voting सीमांचल में वोटिंग तेज, चारों जिलों में सुबह से उमड़ी भीड़

    By madhbendra kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:36 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल के चार जिलों में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदाताओं में भारी उत्साह है, खासकर महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कटिहार में ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में थोड़ी देरी हुई। Bihar election 2025 में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

    लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह

    इलेक्शन डेस्क,भागलपुर। Bihar vidhan sabha chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार सुबह सात बजे से शुरू हो चुका है। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। खास कर महिलाएं मतदान में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। सुबह सात बजने से पहले ही बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं।

    सीमांचल के चार जिलों पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कटिहार जिले में मतदान केंद्र 63 मोगरा में ईवीएम में खराबी होने कारण मतदान 45 मिनट बाद शुरू हुआ। कहीं से कोई अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं है।


    पूर्णिया जिले की सात विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुचारू है। यहां कुल 20,84,087 मतदाता हैं, जिनमें 11,97,912 पुरुष और 9,84,103 महिलाएं शामिल हैं।

    जिले में कुल 69 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें तीन महिलाएं हैं। पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी, रूपौली, बायसी, अमौर और कसबा सीटों पर अलग-अलग तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।

    सुबह से ही सभी बूथों पर अच्छी भीड़ रही और मतदान केंद्रों पर लाइनें लगातार बढ़ती रहीं।


    अररिया जिले में छह सीटों पर मतदान हो रहा है। जिले में कुल 19,73,854 मतदाता हैं, जिनमें 10,33,986 पुरुष और 9,39,779 महिलाएं शामिल हैं।

    यहां कुल 61 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें नौ महिलाएं और 52 पुरुष उम्मीदवार हैं। नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी में वोटिंग शांत माहौल में हो रही है।

    सुबह से ही सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान कर रहे थे।


    किशनगंज जिले की चारों सीटों पर मतदान सुचारू है। जिले में कुल 11,25,959 मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिनमें 6,00,253 पुरुष, 5,25,670 महिलाएं और 26,359 युवा मतदाता शामिल हैं।

    यहां कुल 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कोचाधामन, ठाकुरगंज, किशनगंज और बहादुरगंज सीटों पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उत्साह दिखा। कई बूथों पर पहले घंटे से ही लाइनें लगी दिखीं।


    कटिहार जिले की सात सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी है। जिले में कुल 20,79,464 मतदाता हैं, जिनमें 10,93,818 पुरुष और 9,85,615 महिलाएं शामिल हैं।

    यहां कुल 87 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें आठ महिलाएं शामिल हैं। जिले में 2542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 843 केंद्र संवेदनशील चिह्नित हैं।

    ईवीएम की प्रारंभिक जांच सुबह से ही की गई थी और ज्यादातर बूथों पर मतदान समय पर शुरू हो गया था।
    चारों जिलों से मिले शुरुआती चित्र बताते हैं कि मतदाता इस चरण में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

    महिलाओं की भागीदारी कई बूथों पर पुरुषों से अधिक दिखी। अब तक किसी भी जिले से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान की रफ्तार को देखते हुए अनुमान है कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।

