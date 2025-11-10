Language
    Bihar election 2025 phase 2 voting: मोतिहारी में लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होंगे 2.92 लाख मतदाता

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    Bihar Chunav phase 2 Voting news: मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 2.92 लाख मतदाता लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जिसमें 2,765 दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे। 367 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और नियंत्रण कक्ष से मतदान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 News Updates: मतदान कराने के लिए रवाना होते सुरक्षकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News:  पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को दो लाख 92 हजार 193 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र का उत्सव मनाएंगे।

    सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदाता संबंधित बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 2,765 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं, जो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

    निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर प्रीति सिंह ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। आज मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के 367 मतदान केंद्रों पर सेक्टर पदाधिकारियों व सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है।

    वहीं मतदान के दौरान नियंत्रण कक्ष से मतदान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बताया कि सभी बूथों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, गश्ती दलों की व्यवस्था तथा सेक्टर व जोनल अधिकारियों की गश्त सुनिश्चित की गई है।

    बताया कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 56 हजार 524 पुरूष, एक लाख 35 हजार 665 महिला व चार मंग्लामुखी सहित कुल दो लाख 92 हजार 193 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    केसरिया में बूथ पर पहुंचे मतदान कर्मी

    विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान की तैयारी केसरिया विधानसभा क्षेत्र में पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंगलवार को सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ होगी, जो शाम छह बजे तक जारी रहेगी।

    सोमवार को केसरिया उच्च विद्यालय स्थित डिस्पैच सेंटर पर सुबह से ही मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट समेत सभी आवश्यक चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई जाने लगी। सामग्री प्राप्त करने के बाद सभी मतदान टीमें अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गईं। इस दौरान अधिकारियों की निगरानी में सामग्री वितरण और प्रस्थान की प्रक्रिया शातिपूर्वक संपन्न हुई।

    वहीं, सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निर्वाचन पदाधिकारी केसरिया सह उप विकास आयुक्त डा. प्रदीप कुमार के द्वारा मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इधर, सामान्य प्रेक्षक पीबी नूह ने सभी कार्यों का जायजा लिया। मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है।

    पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमों को उन मतदान केंद्रों पर विशेष चौकसी के साथ लगाया गया है, जिन्हें संवेदनशील और अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र प्रत्येक मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी आम व्यक्ति को अनावश्यक रूप से रुकने की अनुमति नहीं होगी।

    मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए तीन सुपर जोनल अधिकारी, 35 माइक्रो आब्जर्वर, सात जोनल मजिस्ट्रेट, 1000 पुलिस कर्मी सहित 1500 सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है।

    सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पर्यवेक्षक की टीमों को लगातार निगरानी के लिए लगाया गया है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, विवाद या अवैध गतिविधि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।