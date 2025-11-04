भीड़ से आवाज आई, काम हुआ है, बहुत हुआ है... नीतीश मुस्कराए और बोले देर मत कीजिए, जल्दी से जनादेश दीजिए

जागरण टीम, भागलपुर। Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा दिन एनडीए प्रत्याशियों के प्रचार में बीता। नवगछिया, गोराडीह और सुल्तानगंज की सभाओं में उन्होंने सरकार का विकास रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा।

मंच से उन्होंने कहा, हमने काम से जवाब दिया है, वादे से नहीं। अब जनता हमारे काम का मूल्यांकन करेगी। भीड़ से आवाज आई काम हुआ है, बहुत हुआ है। सीएम मुस्कराए और बोले यही बिहार का बदलता चेहरा है, अब लोग काम की बात करते हैं।

गोराडीह के मुक्तापुर उच्च विद्यालय प्रांगण में जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार अब पिछड़ेपन की नहीं, प्रगति की पहचान बन चुका है। हमारी सरकार ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी।

पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, अब हर गांव की बेटी साइकिल पर स्कूल जाती है। यह बदलाव किसी नारे से नहीं, हमारी नीति से आया है। सीएम ने कहा कि सात निश्चय योजना हमारे विकास की रीढ़ है। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और हर घर तक सड़क पहुंचाकर हमने गांव-गांव में जीवनस्तर बदला है।

उन्होंने जोड़ा, पहले लोग कहते थे कि पटना पहुंचने में दिन लग जाता है, अब पांच घंटे में पहुंच जाते हैं। यही असली प्रगति है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए बोले, पहले बिहार में सिर्फ छह मेडिकल कालेज थे, अब लगभग हर जिले में अस्पताल और मेडिकल कालेज बन रहे हैं। अब लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से 26 लाख 8000 शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई है। हमने युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं दी, भविष्य दिया है।

सामाजिक सौहार्द पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा, पहले छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब शांति है। हमने कब्रिस्तान और मंदिर दोनों की घेराबंदी कराई ताकि किसी को बहकाने का मौका न मिले। अब बिहार में नफरत नहीं, भाईचारा है। भीड़ से तालियां बजीं तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हमने झगड़े नहीं, रिश्ते जोड़े हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर उन्होंने कहा विश्व बैंक से कर्ज लेकर हमने स्वयं सहायता समूह बनाए, जिन्हें आज जीविका दीदी कहा जाता है।

एक करोड़ 40 लाख महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। पहले लोग कहते थे औरत क्या करेगी, अब वही महिलाएं दूसरों को काम दे रही हैं। सभा में बैठे लोगों ने तालियां बजाईं तो सीएम ने कहा, यही असली बिहार की ताकत है। भागलपुर के विकास का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बाईपास सड़क, फोरलेन, झारखंड से जोड़ने वाली सड़क और गंगा नदी पर समानांतर पुल का निर्माण कराया।

सुल्तानगंज के करहरिया में देवी प्रसाद महतो हाई स्कूल मैदान पर एनडीए प्रत्याशी प्रो. ललित नारायण मंडल के पक्ष में उन्होंने कहा गंगा रिवर फ्रंट, अस्पताल, छात्रावास, बालिका विद्यालय और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को नई पहचान देंगे। सभा में जदयू एमएलसी ललन सर्राफ सहित एनडीए के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

इससे पहले नवगछिया के राजकीय संत विनोबा उच्च विद्यालय तीनटंगा दियारा में उन्होंने गोपालपुर से जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और बिहपुर से एनडीए उम्मीदवार इंजीनियर शैलेंद्र के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में रहना नहीं, समाज को बदलना है। बिहार को हमने अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ाया है, अब यह सफर रुकना नहीं चाहिए।

दिनभर चली सभाओं में नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। सड़क से लेकर स्कूल तक, अस्पताल से लेकर रोजगार तक की कहानी। अंत में उन्होंने कहा हमने जो कहा, वो किया। अब जनता को तय करना है कि आगे बढ़ेगा बिहार या पीछे जाएगा। जवाब में भीड़ से एक ही आवाज उठी आगे बढ़ेगा, नीतीश के साथ बढ़ेगा।