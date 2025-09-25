लालू यादव पर FIR... छात्र RJD और ABVP में जोरदार भिड़ंत, TMBU में वर्चस्व के लिए दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Bihar News बिहार के भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भाजपा के छात्र संगठन अभाविप और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच परीक्षा नियंत्रक कक्ष में जमकर मारपीट हुई। दोनों संगठन ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने एससी एसटी एक्ट में केस किया है।

संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। TMBU, Bihar News बीते एक सप्ताह से भागलपुर के टीएमबीयू में मूल प्रमाण पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए छात्र-छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। समय पर प्रमाण पत्र और डिग्री नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय कक्ष ही रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी मूकदर्शक बने तमाशा देखते रहे।

परीक्षा विभाग में वर्चस्व कायम करने के लिए हुई मारपीट अभाविप और छात्र राजद के कार्यकर्ता टीएमबीयू के परीक्षा विभाग में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। प्रमाण पत्र और प्रोविजनल लेने के लिए हजारों छात्रों की भीड़ पहुंचने के बाद दोनों छात्र संगठन के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंच गए। छात्रों का काम करा कर संगठन की धाक जमाने के चक्कर में दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात-घूंसे चले और गाली-गलौज तथा धक्कामुक्की हुई। यह घटना बुधवार की दोपहर बाद की है। मंगलवार को भी दोनों संगठनों के बीच नोंकझोंक और धक्का-मुक्की हुई थी। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई सतर्कता नहीं बरती।

अब पुलिस के पाले में गेंद मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाना में केस दर्ज कराया गया है। अभाविप के आनंद कुमार ने आरोप लगाया कि वे अपने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां छात्र राजद के अध्यक्ष लालू यादव, प्रिंस यादव, प्रभाकर यादव, आशीष राय और 15-20 अन्य लोग पहुंचे और मुझे देखते ही जाति सूचक गालियां देते हुए परीक्षा विभाग से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने बीच-बचाव किया, तो मारपीट करना शुरू कर दिया।

वहीं, छात्र राजद के सागर कुमार ने अभाविप के प्रदेश सहमंत्री कुणाल पांडेय और अन्य पर जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट करने और उनकी घड़ी तथा सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। इस बीच अभाविप के कुछ कार्यकर्ता इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे।

दोनों संगठन ने विश्वविद्यालय को बताया दलाली का अड्डा छात्र राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने टीएमबीयू को दलाली का अड्डा बताते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और अभाविप के कार्यकर्ता प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री बेचने में संलिप्त हैं। उन्होंने बीते 20 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर अभाविप के प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे ने भी विश्वविद्यालय एक अधिकारी पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र राजद की मिलीभगत का जिक्र किया है।