54 हजार का खरीदा था आईफोन, रील बनाने के चक्कर में बिजली पोल से टकराई बाइक; भागलपुर में दो दोस्तों की मौत

संवाद सूत्र, गोराडीह। रील बनाने के दौरान रविवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गई। जिसमें दो दोस्तों की मौत हो गई। हादसा भागलपुर-कोतवाली सड़क पर धुरिया मोड़ के आगे एक बगीचे के समीप हुआ। भीषण हादसे में एक-दूसरे पर मर मिटने वाले दो दोस्तों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। मृतकों में अगरपुर के विजय चौधरी का 18 वर्षीय पुत्र भोला कुमार और रामजनम चौधरी का 18 वर्षीय पुत्र किशन कुमार शामिल है। भोला ने रविवार को 54 हजार का एक आईफोन खरीदा था। दोनों दोस्त रील बनाने के शौकीन थे।

पोल से टकरा गई बाइक दोनों एक बाइक पर सवार होकर रील बनाने लगे तभी सामने से एक ट्रक आ गया। जिससे बचने के क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। भोला बाइक चला रहा था और किशन बाइक पर पीछे बैठा था। हालांकि, किशन के स्वजन ने रील बनाने की बात से इनकार किया है और घटना का कारण घना कोहरा बताया है।

दोनों दोस्तों की दुर्घटना घर से 500 मीटर के आसपास की दूरी पर हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक पोल से टकराते ही भोला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर किशन और भोला के स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे तो किशन बातचीत कर रहा था। बता रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है।

घटना के बाद बेहतर इलाज के लिए किशन को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर करने के बाद ले जाने के क्रम में रास्ते में किशन ने भी दम तोड़ दिया। किशन के स्वजन के अनुसार उसका पल्स रेट और बीपी बहुत नीचे गिर गया था।

भीषण हादसे में दो दोस्तों की मौत के बाद से अगरपुर गांव में मातमी सन्नाटा है। किशन इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। भोला और किशन दोनों एक साथ ही आते-जाते थे। गांव के लोग कहते हैं कि दोनों एक-दूसरे की हर बात मानते थे।