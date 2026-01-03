Language
    भोलानाथ फ्लाइओवर कार्य से सड़क बंद: भागलपुर में इशाकचक-लालुचक के लोग ट्रैक पार कर रहे, दुर्घटना की संभावना

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:05 AM (IST)

    भागलपुर में भोलानाथ फ्लाइओवर के निर्माण से इशाकचक और लालुचक के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क बंद होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर रेलव ...और पढ़ें

    भोलानाथ पुल के नीचे पानी होने के कारण पुल के ऊपर पटरी पार करते इशाक चक के लोग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भोलानाथ फ्लाइओवर के निर्माण कार्य के कारण इशाकचक, लालुचक और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

    मिरजानहाट शीतला स्थान से भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच भोलानाथ फ्लाइओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। 15 दिन पहले भोलानाथ रेलवे पुल के पास पाइलिंग के लिए सड़क खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया था।

    पिछले पांच-छह दिनों से काम रुका हुआ है। इस स्थिति के कारण लोग रेलवे ट्रैक पार कर आ जा रहे हैं। वहीं, गुमटी नंबर 12 के पास वाहनों का दबाव बढ़ने से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि पाइलिंग से पहले नाला का निर्माण कर उसे ढक दिया जाता और पाइलिंग की मिट्टी को एक तरफ कर रास्ता बना दिया जाता, तो आवागमन की समस्या उत्पन्न नहीं होती।

    भागलपुर-साहिबगंज रेलखंड पर 48 यात्री ट्रेनों के साथ-साथ 35-40 मालगाड़ियों का संचालन होता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस ओर न तो फ्लाइओवर बनाने वाली एजेंसी और न ही विभागीय अधिकारियों का ध्यान है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण उन्हें ट्रैक पार करना पड़ रहा है, जिससे कई लोग चोटिल हो चुके हैं। नाले का गंदा पानी भी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। विभागीय अधिकारी समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने भी बताया कि कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर बातचीत करते हैं, जिससे सुरक्षा में कमी आती है।

    भोलानाथ फ्लाइओवर का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। ढाई साल में अब तक केवल 12 पिलरों को जोड़ा जा सका है। नयाटोला मुंदीचक में चार पिलरों का कार्य पिछले पांच महीनों से चल रहा है, लेकिन अब भी अधूरा है।

    इस परियोजना पर लगभग 86.17 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। निर्माण एजेंसी श्रीराम इंटरप्राइजेज के सुपरवाइजर कैशर अंसारी ने बताया कि हाईटेंशन तारों के शिफ्टिंग में देरी के कारण कार्य में बाधा आ रही है। फ्लाइओवर के लिए अप्रोच रोड भी बनेगा, जिसकी लंबाई 160 मीटर होगी।