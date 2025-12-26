Bhagalpur News: विपिन कुमार मंडल बने जिला परिषद अध्यक्ष, लॉटरी से हुआ फैसला; टुनटुन को मिली निराशा

दरअसल, बिपिन मंडल का मुकाबला पूर्व अध्यक्ष टुनटुन साह के साथ था। दोनों को अध्यक्ष के चुनाव में 15-15 मत मिले। इसके बाद लॉटरी के जरिए फैसला हुआ। पर्ची में बिपिन मंडल का नाम आया और वह चुनाव जीत गए।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। विपिन मंडल की जीत हुई है। वह जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने विधायक बनने के बाद 27 नवंबर को त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।