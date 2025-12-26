Language
    Bhagalpur News: विपिन कुमार मंडल बने जिला परिषद अध्यक्ष, लॉटरी से हुआ फैसला; टुनटुन को मिली निराशा

    By Navneet MishraEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    विपिन कुमार मंडल बने जिला परिषद अध्यक्ष

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। विपिन मंडल की जीत हुई है। वह जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

    दरअसल, बिपिन मंडल का मुकाबला पूर्व अध्यक्ष टुनटुन साह के साथ था। दोनों को अध्यक्ष के चुनाव में 15-15 मत मिले। इसके बाद लॉटरी के जरिए फैसला हुआ। पर्ची में बिपिन मंडल का नाम आया और वह चुनाव जीत गए।

    जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने विधायक बनने के बाद 27 नवंबर को त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था।

