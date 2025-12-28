Weather forecast Bhagalpur : पांच डिग्री लुढ़का पारा, अधिकतम 15.8 डिग्री, अभी ऐसा ही रहेगा मौसम

Language
    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    Weather forecast Bhagalpur : भागलपुर में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां घना कोहरा और तेज पछुआ हवा ने जनजीवन को ठिठुरा दिया है। अधिकतम तापमान पांच डिग्री ...और पढ़ें

    Weather forecast Bhagalpur : मौसम इस प्रकार है भागलपुर का

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Weather forecast Bhagalpur : भागलपुर में ठंड का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को घना कोहरा, बादलों की घेराबंदी और दोगुनी रफ्तार से चली पछुआ हवा ने जनजीवन को पूरी तरह ठिठुरा दिया। हालात इतने खराब रहे कि दिनभर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके और शहर शीत दिवस की चपेट में रहा। कड़ाके की ठंड के आगे गर्म कपड़े भी बेअसर नजर आए।

    तेज पछुआ और कोहरे के प्रभाव से अधिकतम तापमान में एक झटके में करीब पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और यह 15.8 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ठंड के कारण सुबह से शाम तक लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे, जबकि सड़कों पर आवाजाही भी कम दिखी।


    घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद खराब रही। सुबह के साथ-साथ दिन में भी कोहरे की चादर छाई रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे और सड़क यातायात पर भी कोहरे का असर देखा गया।


    बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि ग्रामीण सेवा के नोडल पदाधिकारी डा. बीरेंद्र कुमार के अनुसार, शनिवार को वातावरण में 93 प्रतिशत तक आर्द्रता बनी रही, जबकि 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पश्चिमी हवा ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया। यही वजह रही कि तापमान गिरने के साथ-साथ कनकनी भी ज्यादा महसूस की गई। ṭṭरविवार और सोमवार को इसी प्रकार का मौसम रहेगा।


    मौसम विज्ञानियों की मानें तो फिलहाल मौसम के मिजाज में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। आने वाले कुछ दिनों तक घना कोहरा, बादल और ठंडी पछुआ हवा का असर बना रहेगा। नए वर्ष के आगमन पर भी भागलपुर शहर कोहरे की चादर में लिपटे रहने की संभावना है।

    ठंड के बढ़ते प्रकोप से खासकर बुजुर्ग, बच्चे और रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चौक-चौराहों पर लोग अलाव का सहारा लेते दिखे, वहीं सुबह-शाम की ठिठुरन ने आमजन की दिनचर्या अस्त-व्यस्त कर दी है। कुल मिलाकर, भागलपुर में ठंड ने फिलहाल राहत के सारे संकेत खत्म कर दिए हैं। कोहरा, पछुआ और गिरता तापमान नए साल की दस्तक के साथ भी लोगों की परीक्षा लेता नजर आ रहा है।