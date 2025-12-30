भागलपुर : फिल्मी स्टाइल में गेहरा नदी पर बाइक सवार बना रहा था रिल्स, फिर भयंकर हादसे का वीडियो होने लगा वायरल

संवाद सूत्र, सन्हौला (भागलपुर)। भागलपुर के सन्हौला बाजार से होकर गुजरने वाले गेहरा नदी पर बने छिटका के ऊपर रिल्स बनाने के दौरान एक बाइक सवार मंगलवार की शाम बाइक लेकर 50 फिट खाई (गड्ढे) में जा गिरी। जिसमें बांका जिले के धोरेया थाना क्षेत्र के लोगांय गांव निवासी श्यामलाल का पुत्र रुपेश कुमार (17 वर्ष) गभीर रूप से जख्मी हो गए। वहां उपस्थित लोगों की मदद से जख़्मी रुपेश को छिटका से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु भागलपुर भेज दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जाती है।

गंभीर रूप से जख्मी हुआ रुपेश पुलिस के पचड़े से बचने के लिए घटना के तुरंत बाद स्वजन ने आनन-फानन में छिटका से बाइक व रुपेश को बाहर निकाला गया। इसके बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वह काफी गंभीर था। शरीर में कई जगह चोट लगी थी। खून बह रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर के अन्य जगह ले जाने की सलाह दी। स्वजन ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया है। जहां इलाज चल रहा है। स्थति गंभीर बनी हुई है।