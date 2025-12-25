भागलपुर : यातायात व्यवस्था ध्वस्त, इस मार्ग होकर जाएंगे तो लग जाएगा घंटों का समय

Language
    By Dilip Kumar Shukla Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    इशाकचक-भीखनपुर रेलवे समपार पर जाम

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के इलाकों में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। दोपहिया वाहन लेकर जाना भी मुश्किल हो रहा है। घर से निकलने के बाद इलाके से बाहर जाने के लिए मार्ग ढूंढने में घंटों का समय लग जाता है। चालक अपनी-अपनी वाहन को लेकर इधर से उधर करते रहते हैं। कभी इस मार्ग पर तो कभी दूसरे मार्ग पर। पर रास्ता कहीं नहीं मिलता। रास्ते में लोगों से पूछते हैं कि यह मार्ग खाली मिलेगा क्या?

    भोलनाथ पुल पर बन रहा है फ्लाईओवर


    लगभग एक वर्ष पहले से भोलानाथ पुल के ऊपर रेलवे और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त योजना से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। अब तक तो इसी मार्ग से किसी तरह लोग अपनी वाहन को लेकर पार हो जाते थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से यह मार्ग पूरी तरह बंद है। दोपहिया वाहन तो दूर पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है। मार्ग बंद कर दिया गया है।

    बौंसी लाइन के तरफ भी हो रहा है निर्माण कार्य


    लोदीपुर-शीतलास्थान मार्ग में बौंसी पुल पर भी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस कारण यह मार्ग भी अवरुद्ध है। हालांकि छोटी-छोटी गाड़ियां किसी तरह पार तो करती है, लेकिन अक्सर जाम यहां लगा रहता है। पुल के अंदर से गुजरना तो काफी मुसीबत से भरा हुआ है।

    भीखनपुर-इशाकचक मार्ग पर रेल समपार पार करना है एक मात्र विकल्प


    इशाकचक, लालूचक, ईश्वरनगर, लीची बगान, इंद्रप्रस्थ कालोनी, मिश्रा टोला आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जाने का एक ही मार्ग बचता है, इशाकचक-भीखनपुर रेलवे समपार पार कर बाहर जाना। यह रेलवे समपार काफी महत्वपूर्ण है। यह समपार भागलपुर रेलवे जंक्शन से एक-डेढ़ किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। इस मार्ग से काफी रेलगाड़ी व मालगाड़ी गुजरती है। अक्सर यहां फाटक बंद ही रहता है। या फिर कुछ देर के लिए ही फाटक खुलता है।

    मार्ग काफी संकरा है


    रेलवे समपार के दोनों ओर मार्ग बहुत ही तंग है। मार्ग अतिक्रमित भी है। समपार पर रेलवे फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों लंबी कतार लग जाती है। फाटक खुलने के बाद सभी वाहन पार भी नहीं हो पाते हैं कि रेलवे फाटक फिर से बंद होने की सूचना मिलने लगता है। कई बार तो रेलवे ट्रैक पर वाहन खड़ा ही रहता है और फाटक बंद हो जाता है।

    अक्सर मालगाड़ी यहीं रुक जाती है


    भीखनपुर-इशाकचक रेलवे समापार पर ही ज्यादातर मालगाड़ी काफी देर तक ही रुक जाती है। इस कारण फाटक नहीं खोला जाता है। कारण बताया जाता है कि रेलवे जंक्शन पर एक भी एक ट्रैक खाली नहीं है, इस कारण मालगाड़ी को प्रवेश नहीं मिला है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। रेलवे समापार के पास अगर कोई मालगाड़ी रुक जाए तो कम से कम 15 मिनट समय तो लेगा कि इसके बाद दो मिनट के लिए फाटक खुला, फिर किसी अन्य ट्रेन की आने की सूचना मिल जाती। फिर वही प्रक्रिया। अगर आप रेलवे समापार पर फंस गए तो कम से कम एक घंटा तो लगेगा ही।

    मरीजों को होती है काफी परेशानी


    पिछले दिनों एक एंबुलेंस इस मार्ग पर फंस गया। बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक एंबुलेंस मनाया गया था। एंबुलेंस को अस्पताल पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला तो रेलवे समपार पार करने के लिए इस मार्ग की ओर बढ़ा। उसी समय फाटक बंद था। फिर क्या, एक घंटा समय बर्बाद हो गया। मरीज एंबुलेंस में तड़पते रहा।

    टोटो व बाइक की लगती है भीड़


    इस मार्ग पर ज्यादा टोटो, ठेला व बाइक लेकर लोग गुजरते हैं। इससे बड़े वाहन का इस मार्ग से गुजरना काफी मुश्किल भरा रहता है। अगर कोई कार व पार्सल आदि ढोने वाला वाहन इस मार्ग पर पहुंच गया तो समझ जाइए परेशानी काफी बढ़ जाएगी, लंबा जाम लग जाएगा। फिर तो घंटों तक परेशानी।

    अक्सर गेट मेन से होता है विवाद


    बुधवार को शाम करीब छह बजे के आसपास एक स्कूटी से युवक गुजर रहा था। शहर की तरफ से लालूचक आ रहा था। ज्यों ही रेलवे समपार के पास पहुंचा, एक मालगाड़ी पहले से वहां खड़ी थी। 15 मिनट बार मालागाड़ी वहां से गुजरी। इस दौरान दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। काफी मुश्किल से वह युवक रेलवे ट्रैक तक पहुंचा। इसी दौरान गेट मेन से उसे रोका और कहा अब आगे मत जाइए, फाटक लगेगा, क्योंकि रेलगाड़ी की आने की सूचना हो रही है। इस दौरान दोनों के बीच काफी बहस होने लगा। कहा कि- एक जाम अभी हटा भी नहीं है कि दूसरी बार वाहन को रोक दिया गया। लोगों ने कहा कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा और हंगामा हो सकता है।

    दुकानों की है काफी भीड़


    रेलवे समपार के दोनों तरफ दुकानें लगी है। मार्ग संकरा है। सब्जी आदि सड़क और ट्रैक के पास रखकर बेचा जाता है। किराना दुकान भी है। अन्य कई दुकानें हैं। मछली, मुर्गा भी यहां बिकता है। यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। सड़क का अतिक्रमण भी हो गया है।

    इस संकट से निजात दिलाएं


    लोगों ने कहा कि यहां यातायात पुलिस की तैनाती की जाए। अतिक्रमण हटाया जाए। बड़े वाहनों के लिए दूसरा मार्ग बने। साथ ही मालगाड़ी का इसी जगह रुक जाना बंद हो। हालांकि यह उपाय भी काफी कारगर नहीं है। सामान्य दिनों में भी इस मार्ग से गुजरना मुश्किल होता था, अब तो इसी मार्ग पर सारा लोड आ गया है। जल्द इस समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाएं, अन्यथा कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।

    इस बात की जानकारी हमको है। लेकिन हम अभी हम मीटिंग में हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे।

    -

    रोहित पांडेय, विधायक 