    भागलपुर में बनेंगे 20 आवासीय मॉडल स्कूल, पढ़ाई के साथ रहना-खाना भी होगा फ्री

    By Abhishek Prakash Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    भागलपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 आवासीय मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी मुफ्त मिलेगा। इन स्कूलों की लि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत भागलपुर जिले में कुल 20 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से आवासीय होंगे।

    इसके तहत जिले के 16 प्रखंडों में एक-एक मॉडल स्कूल, तीनों अनुमंडलों में एक-एक मॉडल स्कूल तथा जिला स्तर पर एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग ने इन 20 प्रस्तावित मॉडल स्कूलों की औपबंधिक सूची शिक्षा विभाग मुख्यालय को भेज दी है।

    अब भौतिक निरीक्षण के बाद इस सूची पर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यालय से मॉडल स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जिसे विभाग की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य जिले में उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करना है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें।

    एक्सेल सूची में भेजी गई स्कूलों की पूरी जानकारी

    शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय को भेजी गई एक्सेल सूची में चयनित स्कूलों से संबंधित विस्तृत विवरण शामिल किया गया है। इसमें स्कूल का नाम, उपलब्ध भूमि की स्थिति, भवन की वर्तमान हालत, विद्यालय में मौजूद संसाधन, छात्र-शिक्षक अनुपात तथा विद्यालय में पूर्व से छात्रावास की सुविधा है या नहीं, जैसी सभी जानकारियां दी गई हैं।

    विभाग का उद्देश्य है कि चयन पूरी तरह पारदर्शी और मानकों के अनुरूप हो। वहीं,मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होने वाले विद्यालयों में चुनिंदा और योग्य शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। साथ ही आवासीय विद्यालयों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे छात्रावास, भोजन, सुरक्षा, अध्ययन सामग्री और आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

    जहां जमीन की कमी पाई जाएगी, वहां अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की भी योजना है, ताकि स्कूलों को मानक स्तर पर विकसित किया जा सके।

