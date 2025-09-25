Language
    नहीं बताया किसी को कुछ... अचानक स्कूल से गायब हो गईं 4 लेडी टीचर; फिर DEO को भी लेना पड़ा कड़ा एक्शन

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:29 PM (IST)

    भागलपुर के राय हरिमोहन ठाकुर उच्च विद्यालय में चार शिक्षिकाएं बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गईं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्यवाही करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया जिसमें शिक्षिकाओं ने बिना अनुमति के अनुपस्थिति दर्ज कराई थी। डीईओ ने प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा और शिक्षकों को बिना अनुमति कार्यालय में घूमने पर भी चेतावनी दी।

    बिना सूचना स्कूल से गायब रहने वाली चार शिक्षिकाओं का वेतन स्थगित

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। राय हरिमोहन ठाकुर उच्च विद्यालय में चार शिक्षिकाओं के बिना सूचना अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राजकुमार शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुपस्थिति मिलीं शिक्षिकाओं का एक दिन का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है।

    घटना 17 सितंबर की है। जब डीईओ राजकुमार शर्मा मुख्यालय के निर्देश पर विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि शिक्षिका अर्चना कुमारी, किरण कुमारी, अर्पना और सिखा बिना पूर्व सूचना के स्कूल से अनुपस्थित थीं।

    जब इस संबंध में प्रधानाध्यापक गणेश चौधरी से पूछा गया तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद डीईओ ने पत्र जारी कर प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा और अनुपस्थित शिक्षिकाओं का एक दिन के वेतन काटने के आदेश दिए।

    वहीं, डीईओ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी शिक्षक को स्कूल अवधि में बाहर जाना हो तो इसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यापक को देना अनिवार्य है। उन्होंने उन शिक्षकों पर भी नाराजगी जताई जो बिना छुट्टी लिए जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच जाते हैं।

    डीईओ ने बताया कि ऐसे मामलों में पहले आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों को चेतावनी देकर छोड़ा जा चुका है।

    उन्होंने कहा कि अब दुर्गा पूजा के बाद जब विद्यालय पुनः खुलेंगे तो कड़ाई बरती जाएगी। यदि स्कूल अवधि में कोई भी शिक्षक प्रधानाध्यापक की बिना अनुमति शिक्षा विभाग के कार्यालय में बेवजह घूमते हुए देखे जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

