    Bihar: लेडी टीचर ने 'अटेंडेंस' की ऐसी चालाकी... जब पकड़ में आई तो शिक्षा विभाग के अफसर भी रह गए हैरान!

    By Rahul Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:16 PM (IST)

    बांका में ई-शिक्षा कोष से शिक्षकों की हाजिरी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुनीता कुमारी पर लाइव हाजिरी न बनाने और फोटो से हाजिरी बनवाने का आरोप है। शिक्षा विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है। ई-शिक्षा कोष की निगरानी में कई और मामले भी सामने आए हैं जिनकी जांच चल रही है।

    शिक्षक ने ई-शिक्षा कोष पर फोटो से बनाई हाजिरी, अब जाएगी नौकरी

    जागरण संवाददाता, बांका। ई-शिक्षा कोष से शिक्षकों की हाजिरी अब गले की फांस बनती जा रही है। विभागीय आदेश पर इसकी निगरानी जिला में एक बार फिर तेज कर दी गई है। इसमें गड़बड़ी करने पर शहर के समीप प्राथमिक विद्यालय केवलडीह की विशिष्ट शिक्षिका सुनीता कुमारी पर गाज गिरनी तय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा विभाग ने उनसे 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं आपकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। पटना कमांड एंड कंट्रोल रूम को मिली शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें शिक्षिका द्वारा विद्यालय में कई दिनों तक ई-शिक्षा कोष पर लाइव हाजिरी नहीं बनाने का आरोप है।

    इसमें वह खुद की जगह अपनी फोटो से विद्यालय में हाजिरी बनवा रही है। कोई शिक्षक या प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से वह बिना विद्यालय आए ही हाजिरी बना रही थी। स्पष्टीकरण के मुताबिक, 30 जून को शाम चार 52 में वह विद्यालय आईं और चार 53 में आउट कर निकल गई।

    12, 14 और 18 अगस्त को फोटो से ई-शिक्षा कोष में फोटो लिया गया है। फिर 2, 8 और 13 को फोटो से फोटो लेकर ई-शिक्षा कोष में हाजिरी बनाई गई है। स्पष्टीकरण में इसे स्वेच्छाचारिता, विभाग को दिग्भ्रमित करने, अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता का परिचायक माना गया है।

    48 घंटे के अंदर साक्ष्य के साथ जवाब नहीं देने पर सेवा समाप्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इसके पूर्व भी बांका में ई-शिक्षा कोष पर गाय, बकरी और कुर्सी की फोटो डालने पर शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई हो चुकी है।

    अभी ई-शिक्षा कोष की मॉनिटरिंग में फिर ट्रेन सहित घर से मार्क ऑन ड्यूटी करने, बिना विभागीय आदेश के लगातार मार्क ऑन ड्यूटी करने, ई-शिक्षा कोष पर बिना विद्यालय बिना आउट निकलने का भी कई मामले पकड़ में आए हैं। इसकी जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी।