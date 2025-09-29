Bhagalpur News: कुएं में मिला युवक का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। मधुसूदनपुर इलाके के महमतपुर गांव स्थित एक कुंए में शुक्रवार की दोपहर भीमकित्ता निवासी अजय कुमार यादव (38) का शव मिला बॉडी पानी में रहने के कारण पहचान में थोड़ी परेशानी हुई।

लेकिन दस मिनट के अंदर ही फिर उसकी पहचान हो गई। शव मिलने की सूचना पर भीमकित्ता गांव से बड़ी संख्या में शव देखने ग्रामीण पहुंचे थे।

मृतक के स्वजनों के अनुसार, रविवार की रात से ही अजय घर नहीं लौटा था। उसकी खोजबीन कर रहे थे। अजय के हाथ में लिखे गोदना से उसकी पहचान हुई।

उसके हाथ पर अजय रानी लिखा था। शव पानी में रहकर पूरी तरह से फूलकर महक रहा था। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई।

सूचना पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली सदल बल मौके पर पहुंचे और शव की स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे एक बेटी, पत्नी भाई से भरा पूरा परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए।