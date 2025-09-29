Bhagalpur News: कुएं में मिला युवक का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका
भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में अजय कुमार यादव का शव एक कुएं में मिला। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। अजय रविवार रात से लापता थे और उनकी पहचान हाथ पर लिखे नाम से हुई। परिजनों ने गोतिया परिवार पर जमीन हड़पने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। मधुसूदनपुर इलाके के महमतपुर गांव स्थित एक कुंए में शुक्रवार की दोपहर भीमकित्ता निवासी अजय कुमार यादव (38) का शव मिला बॉडी पानी में रहने के कारण पहचान में थोड़ी परेशानी हुई।
लेकिन दस मिनट के अंदर ही फिर उसकी पहचान हो गई। शव मिलने की सूचना पर भीमकित्ता गांव से बड़ी संख्या में शव देखने ग्रामीण पहुंचे थे।
मृतक के स्वजनों के अनुसार, रविवार की रात से ही अजय घर नहीं लौटा था। उसकी खोजबीन कर रहे थे। अजय के हाथ में लिखे गोदना से उसकी पहचान हुई।
उसके हाथ पर अजय रानी लिखा था। शव पानी में रहकर पूरी तरह से फूलकर महक रहा था। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई।
सूचना पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली सदल बल मौके पर पहुंचे और शव की स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे एक बेटी, पत्नी भाई से भरा पूरा परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए।
मृतक के भाई राजकुमार यादव ने बताया कि गलत हस्ताक्षर बनाकर उनके गोतिया परिवार के लोगों ने उनकी बेशकीमती जमीन को हड़पने का प्रयास किया है।
कई बार मां द्वारा थाना से लेकर एसपी समेत सभी बड़े अधिकारियों के यहां लिखित शिकायत दिया गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अंत में उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। तीन चार दिन पहले के उनके पक्ष में मामला आया और कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करने का निर्देश प्राप्त हुआ।
गोतिया द्वारा केस उठाने की धमकी दी गई थी। भाई की हत्या उनके गोतिया के लोगों ने ही जमीन विवाद में कराई है। हत्या का केस हम गोतिया के लोगों पर ही करेंगे।
महमतपुर गांव में भीमकित्ता के एक अजय यादव नाम के व्यक्ति की लाश मिली है। घटनास्थल के सामने वाले एक घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। थानाध्यक्ष को सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए निर्देशित किया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद घटना की सच्चाई सामने आएगी। परिजनों को थाना पहुंचकर बयान देने के लिए कहा गया है। मृतक दस दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। मृतक के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि वह नशे का आदी था। - राकेश कुमार, नगर डीएसपी 2
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।