भागलपुर में नए साल का जश्न: होटल और रेस्टोरेंट में विशेष तैयारी, डीजे नाइट और शानदार छूट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नए साल के स्वागत को शहर तैयार है। होटलों और रेस्टोरेंटों में खास व्यवस्था की जा रही है। 31 दिसंबर की रात विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोग डांस फ्लोर, लाइव म्यूजिक और लजीज व्यंजनों के बीच नए साल का जश्न मनाएंगे। होटल परिसर को बैलून, लाइट और अन्य सजावटी सामानों से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है।

होटल वैभव की मैनेजर प्रिया ने बताया कि 31 दिसंबर को उनके यहां डीजे पर थिरकते हुए ग्राहक लजीज व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। होटल चिन्मय के मैनेजर चंदन ने बताया कि उनके यहां लाइव म्यूजिक की व्यवस्था की गई है।

न्यू इयर पार्टी 2026 होटल शांतिम रीजेंसी में 31 दिसंबर को न्यू इयर पार्टी 2026 डीजे नाइट का आयोजन किया जाएगा। मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि 499 रुपये में दो लोगों व 899 रुपये में चार लोगों की न्यू इयर पार्टी में इंट्री रहेगी। रेस्टोरेंट में शाम से लेकर रात 11:30 तक नाश्ता से लेकर खाना तक का इंतजाम रहेगा। एक व्यक्ति के लिए 599 रुपये चार्ज रखा गया है। इसके बाद केक कटिंग की जाएगी।

पंजाबी चिकन व ढाबा चिकन की रहेगी व्यवस्था कचहरी चौक स्थित होटल राजहंस के जीएम आशीष रंजन ने बताया कि यहां चिकन के कई वेरायटी उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक पंजाबी स्टाइल का ननवेज का स्वाद चखेंगे। पंजाबी चिकन, ढाबा चिकन, भट्ठी चिकन विशेष रूप से परोसे जाएंगे। इनकी प्लेट की कीमत 450 रुपये से शुरू होगी।

भीखनपुर स्थित होटल मैक्स के मैनेजर मनीष कुमार चौबे ने बताया कि 31 दिसंबर व एक जनवरी को यहां खाने में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मेट्रो मिर्ची-20 के आनर बंटी शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर से पांच जनवरी तक 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वेज आइटम में वेज सिंगापुरी विशेष आकर्षण होगा, जिसमें एक ही सब्जी को तीन तरह की ग्रेवी में तैयार किया जाएगा। यहां पनीर के 50 से अधिक तरह के आइटम परोसे जाएंगे। इसमें पनीर पंजाबी, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार, पनीर पकौड़ा, शाही पनीर आदि शामिल है।