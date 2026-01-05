नवगछिया से चौधरीडीह तक फोरलेन सड़क 2027 तक होगी तैयार, 400 करोड़ होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल के साथ हो नवगछिया से चौधरीडीह तक 2027 तक फोरलेन सड़क के साथ ही पूरा हो जाएगा। इस लक्ष्य के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समानांतर फोरलेन पुल का निर्माण चल रहा है। 2027 तक पुल निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। गंगा की धार में दो पिलरों को खड़े करने का काम में तेजी आई है।

इस पुल के निर्माण के हिसाब से ही नवगछिया से चौधरीडीह तक फोरलेन सड़क, जीरोमाइल के पास फ्लाइओवर, गोपालपुर के पास रेल ओवर ब्रिज, व्हीकल अंडरपास का निर्माण भी होना है। काम दो चरणों मे होना है। पहले चरण में नवगछिया से बरारी हाउसिंग कालोनी मोड़ तक और दूसरे चरण में बरारी हाउसिंग कालोनी मोड़ से चौधरीडीह तक काम होना है। इस दिशा में पहल भी तेज कर दी गई है।

इसलिए कि फोरलेन सेतु का अप्रोच रोड भी इस सड़क से जुड़ेगा। एनएच के सहायक अभियंता का कहना है कि फोरलेन सड़क के जमीन की कमी नहीं है। 30-35 जगहों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए महिला आइटीआइ थाना के पास संचालित पुलिस टीओपी भी हटाया जाएगा। समानांतर फोरलेन के पूरा होने तक फोरलेन सड़क का विस्तारीरण कार्य भी पूरा होना जरूरी है।

नवगछिया तेतरी से भागलपुर जीरोमाइल तक एनएच 131बी को फोरलेन किया जाना है। फोरलेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन से जुड़ेगा। भागलपुर में जीरोमाइल से चौधरीडीह के पास शिफ्ट हो जाएगा। सड़क का निर्माण दो चरणों में होना है। नवगछिया से बरारी हाउसिंग मोड़ और हाउसिंग मोड़ से चौधरीडीह के बीच होना है।

जून में कार्य शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसलिए कि समानांतर पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य साल 2027 है और इस पुल का अप्रोच इस सड़क से मिलेगा। इस परियोजना पर 400 करोड़ खर्च होगा। पहले फेज में 250 करोड़ और दूसरे फेज में निर्माण में 150 करोड़ राशि खर्च होने का अनुमान है।

इधर, भागलपुर जीरोमाइल से विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड तक 800 मीटर, जाह्नवी चौक से नवगछिया तेतरी चौक तक नौ (9) किलोमीटर और भागलपुर जीरोमाइल से चौधरीडीह तक भी पांच किलोमीटर सड़क बनेगी। जिसमें तेतरी से जाह्नवी चौक और अप्रोच रोड से जीरोमाइल तक फोरलेन किया जाना है। 15 किमी सड़क की प्राशसनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जिसमें से विक्रमशिला सेतु का 4.455 किमी का हिस्सा शामिल नहीं है।