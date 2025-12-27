Language
    भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, डा अजय सिंह बने क्षेत्रीय स्वास्थ्य अपर निदेशक, जानिए...और किनका हुआ स्थानांतरण

    By Sanjay Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में लगभग 350 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्ष ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता भागलपुर। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार चिकित्सा सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा और बिहार दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सकों सहित करीब 350 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल के उपाधीक्षक रहे डा अजय सिंह को क्षेत्रीय स्वास्थ्य अपर निदेशक बनाया गया है। वहीं तबादले के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहलगांव में डा फरहीन निशात को विशेष चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) बनाया गया है।

    अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में डा तरुण कुमार को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) तथा डा मोहम्मद कुतुब राही को सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अमित आनंद को जेएलएनएमसीएच में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और डा मोहम्मद आफताब को पीएचसी नवगछिया में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

    इसके अलावा डा जयप्रकाश सिंह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे उन्हें सिविल सर्जन लखीसराय बनाया गया है। जबकि डा अशोक सिंह जो सदर अस्पताल में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे उन्हें सिविल सर्जन जमुई बनाया गया है। आदेश के बाद संबंधित चिकित्सकों को नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

     

    मकर संक्रांति के बाद लागू होगी नई व्यवस्था

    सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में सर्जरी से जुड़ी पूरी टीम की पहचान अब नीले रंग के ड्रेस से होगी। सर्जरी करने वाले चिकित्सकों से लेकर वार्ड अटेंडेंट तक एक समान ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मकर संक्रांति के बाद नई व्यवस्था को प्रभावी कर दिया जाएगा।

    हास्पिटल के नोडल प्रभारी डा. महेश कुमार ने बताया कि सर्जरी टीम के लिए ड्रेस के रंग और डिजाइन को लेकर संबंधित एजेंसी से वार्ता पूरी हो चुकी है। एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि सात जनवरी तक नीले रंग के ड्रेस अस्पताल को उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि तय समय पर इसे लागू किया जा सके।

    नई व्यवस्था के तहत न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलाजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के चिकित्सक सर्जरी के दौरान नीले रंग का ड्रेस पहनेंगे। इसके साथ ही वार्ड अटेंडेंट और सहयोगी चिकित्सक भी इसी ड्रेस कोड में नजर आएंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे सर्जरी टीम की स्पष्ट पहचान होगी और कार्य व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

    डा. महेश कुमार के अनुसार, एक समान ड्रेस कोड लागू होने से न सिर्फ मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी, बल्कि अस्पताल में अनुशासन और स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। अस्पताल प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि नई व्यवस्था से सर्जरी सेवाओं की गुणवत्ता और पेशेवर वातावरण और बेहतर होगा।

     

    जेएलएनएमसीएच में आयोजित शिविर में दिखी मानवता की मिसाल

    वी केयर संस्था की ओर से गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 20 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। संस्था के संस्थापक नितेश चौबे ने शिविर में रक्तदान करने पहुंचे सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी ऐसे मानवीय कार्यों में आगे आने की अपील की।


    शिविर में अश्विनी आर्य, नीरज, सन्नी, विकास, राजीव, कमलेश, दिव्य प्रकाश, सूर्यकांत, राज, कुंदन, रंजन, राहुल, गणेश बसाक, ऋषभ, नंदिता, मेधा, सुनीति, तुष्टि, अभिषेक अग्रवाल एवं आयुष बुधिया ने रक्तदान किया। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डा. मुकेश साह, सचिव मनोज कुमार, डा. सीता भगत, कुश मिश्रा, अभिषेक गोस्वामी, जितेंद्र एवं विश्वदीप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और आयोजन को सफल बताया।