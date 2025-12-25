Bhagalpur News: मंसूरगंज में बनेगा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अतिक्रमणकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम
भागलपुर के मंसूरगंज में नगर निगम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। इसके लिए अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर निगम का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। दीपनगर चौक स्थित नगर निगम की भूमि पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस भूमि की चाहरदीवारी पिछले वर्ष की गई थी। आर्किटेक्ट से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार कराया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण है। इस परिसर में कई लोगों ने स्थाई कब्जा कर रखा है।
मंगलवार को सशक्त स्थाई समिति की बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद बुधवार को अतिक्रमण दस्ता की टीम मंसूरगंज पहुंची। दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव और सिटी मैनेजर अली असगर ने अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों में परिसर खाली करने का अल्टीमेटम दिया।
उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमणकारी स्वयं परिसर को खाली नहीं करेंगे, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में माइकिंग भी की गई, लेकिन बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी, विशेषकर महिलाएं, विरोध में जुट गईं। महिलाओं ने कहा कि वे इस परिसर को किसी भी हाल में खाली नहीं करेंगी, क्योंकि वे लंबे समय से यहां रह रही हैं।
उन्होंने पुनर्वास की मांग की और कहा कि यदि कार्रवाई हुई, तो वे बुलडोजर के आगे लेट जाएंगी। इस विरोध को देखते हुए अतिक्रमण दस्ता की टीम संशय में पड़ गई और लौट गई। टीम तीन दिनों बाद फिर से पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचेगी।
अतिक्रमण खाली कराना निगम के लिए चुनौती
शहर के बीचोबीच मंसूरगंज में निगम का 11 कट्ठा जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं। यहां 1865 से मछली व मांस का मार्केट हुआ करना था। लंबे समय से तीन अलग-अलग पक्का भवन में दुकानों के संचालन हुआ। 1988 के करीब एक भवन जर्जर होकर ध्वस्त हो गया।
तत्कालीन मेयर दीपक भुवानिया ने 2012 में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर निर्माण का प्रस्ताव भी लिया था, लेकिन अब तक अमल नहीं हुआ। यहां 70 से अधिक लोगों ने स्थाई तौर अतिक्रमण कर रखा है।
