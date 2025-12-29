भागलपुर में पानी की टंकी में मिला युवक का शव, मां ने किरायेदार पर लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जोगसर थानाक्षेत्र के ढेवर गेट खरमनचक निवासी 43 वर्षीय नीरज कुमार दास उर्फ राकी की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पानी की टैंक से उसका शव बरामद किया, जिसमें उसका शरीर आधा टैंक में और पैर बाहर था। मृतक की मां ने अपने किरायेदार पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है।

नीरज शनिवार को शाम सात बजे घर से निकला था, लेकिन रात तीन बजे तक वापस नहीं लौटा। रविवार की सुबह छह बजे नीरज की मां आरती रानी दास ने अमेरिका में रह रहे अपने छोटे पुत्र पंकज कुमार को फोन कर इसकी जानकारी दी। पंकज ने पड़ोसी मनीष से नीरज का पता लगाने को कहा।

मनीष ने जोगसर और आसपास के क्षेत्रों में नीरज की तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिला, तो मनीष नीरज के घर पहुंचा और छत पर गया। वहां उसे पानी के टैंक में नीरज का शव मिला। शोर मचाने पर नीरज के फुफेरे भाई और अन्य लोग पहुंचे और उसे टैंक से बाहर निकाला। नीरज का कपड़ा टंकी के पास था। सूचना मिलने पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मनीष कुमार दास ने बताया कि नीरज उनका चचेरा भाई था, जो हर दिन देर शाम को घर से निकलता था और रात 10-11 बजे तक लौट आता था।

पंकज ने मनीष को बताया कि नीरज का पैर टंकी में गिरने के कारण फिसल गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीष ने नीरज के शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की बात से इनकार किया। नीरज के पिता कृषि विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे। कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया था।