भागलपुर के लोहिया पुल पर होगी मंजूषा पेंटिंग, नीचे रेलवे की जमीन पर बनेगा वाहन पार्किंग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने शहर के लोहिया पुल व लोहा पट्टी के सुंदरीकरण को लेकर नगर निगम की ओर से नए सिरे से कवायद शुरू की है। रेल प्रशासन ने निगम प्रशासन को लोहिया पुल के नीचे वाले स्थल का उपयोग करने के संबंध में तीन साल पहले स्वीकृति दी थी।

अब उस स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहां वाहन पार्किंग बनाया जाएगा। उस वाहन पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा। जनसुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय व सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित किया जाएगा। लोहिया पुल के नीचे व ऊपर स्थित सभी अतिक्रमण हटाये जाएंगे।

पूरे परिसर को कचरा मुक्त किया जाएगा। पुल के पथ पर मंजूषा पेंटिंग कराई जाएगी, जिससे वह स्थल आकर्षण का केंद्र बनेगा। दैनिक जागरण की खबर पर संज्ञान लेते हुए मेयर ने बंद पड़ी तिरंगा लाइट व आइ लव भागलपुर के इलेक्ट्रिक साइनेज बोर्ड को दुरुस्त कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुल के सुंदरीकरण के लिए पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है।

लोहापट्टी से डिक्शन चौक के बीच बनेंगे नाले व सड़क लोहापट्टी मार्ग से डिक्शन चौक के बीच सड़क व नाले के भी निर्माण कराए जाएंगे। इससे पहले मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहां सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की योजना है।

उल्टा पुल के चारों ओर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश इस क्रम में मंगलवार को मेयर ने अभियंता के साथ इलाके का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने और सुंदरीकरण को लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पुल के नीचे और आसपास फैले अतिक्रमण पर गहरी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को पुल के चारों ओर के क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्थल की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए सहायक अभियंता को निर्देशित किया कि पुल के चारों ओर के क्षेत्रों की व्यवस्थित बंदोबस्ती के लिए जल्द से जल्द वे एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार करें। महापौर ने यह भी बताया कि लोहिया पुल के नीचे लोहापट्टी में नाला निर्माण कार्य की निविदा की जा चुकी है। उसके बन जाने से निकट भविष्य में जलजमाव की समस्या से निजात मिल सकेगी।

इसलिए लोहापट्टी और लोहिया पुल के चारों ओर की बंदोबस्ती प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए।मेयर ने कहा कि लोहिया पुल के आसपास अवैध कब्जों के कारण न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि शहर की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

लोहिया पुल मार्ग को व्यवस्थित करना निगम की प्राथमिकता बातचीत के दौरान पुल के आसपास के रिक्त स्थानों को विकसित कर वहां लाइटिंग, पेंटिंग, छोटे पार्क व ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना पर चर्चा की गई। सहायक अभियंता को निर्देश दिया कि गया कि वे तकनीकी रूप से यह सुनिश्चित करें कि पुल के नीचे की जगह का सदुपयोग कैसे हो सकता है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो और निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके।