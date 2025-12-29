भागलपुर में गैस सिलिंडरों के विस्फोट से उजड़ा घर, लाखों की संपत्ति जलकर खाक

जागरण संवाददाता, भागलपुर। इशाकचक थानाक्षेत्र के लालूचक भट्ठा रोड पर रविवार को रेलवे लाइन के किनारे स्थित मनोज रजक के घर में गैस सिलिंडर के विस्फोट से आग लग गई। इस घटना में घर का चदरा उड़ गया और अनाज, दो लाख रुपये, टीवी, फ्रिज सहित सभी संपत्ति जलकर खाक हो गई।

गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि आग बुझाने के प्रयास में एक व्यक्ति का हाथ हल्का झुलस गया। घटना के समय मनोज और उसकी पत्नी काम पर गए थे, जबकि उनके दो बच्चे बाहर खेल रहे थे।

आग बुझाने के लिए तीन दमकलों का उपयोग करना पड़ा। संकरे रास्ते के कारण दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब साढ़े दस बजे संजय रजक की पुत्री नंदनी ने मनोज के घर से निकलते धुएं पर ध्यान दिया।

बच्ची के 'आग, आग' चिल्लाने पर लोग इकट्ठा होने लगे। इसी बीच, 10:45 बजे पहला गैस सिलिंडर विस्फोट कर गया। इसके 20 मिनट बाद दूसरा सिलिंडर भी विस्फोट हुआ, जिससे घर में भीषण आग लग गई। सिलिंडर विस्फोट से मची चीख-पुकार के बीच आसपास के लोगों ने अपने-अपने घरों के सिलिंडर बाहर निकाल दिए। मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

चांदनी देवी ने बताया कि सुबह खाना पकाने के बाद वह घरों में काम करने निकल गई थीं। उनके पति मनोज रजक भी हलवाई का काम करने के लिए सुबह नौ बजे घर से निकल चुके थे। उनके दो बच्चे माता-पिता के साथ रहते हैं, जबकि एक बच्चा ननिहाल में है।

चांदनी ने बताया कि उन्होंने घर बनाने के लिए पाई-पाई जोड़कर दो लाख रुपये जमा किए थे और बेटी की शादी के लिए जेवरात भी बनवाए थे। दो दिन पहले ही उन्होंने दुकानदार से चावल, दाल आदि खाद्य सामग्री खरीदी थी।