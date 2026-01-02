Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भागलपुर : पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद मोदी के बेटे पर हमला... कहीं ये लड़की तो वजह नहीं बनी

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:18 PM (IST)

    भागलपुर में पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद मोदी के बेटे साहिल मोदी को नए साल के जश्न के दौरान सागर राय ने चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जख्मी साहिल मोदी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। नये साल का जश्न मना रहे वार्ड संख्या 45 के पूर्व पार्षद सदानंद मोदी के बेटे साहिल मोदी को घेर कर कुछ लड़कों ने मोदी को चाकू मार हत्या कर देने की कोशिश की। घटना को अंजाम देने वाले हमलावर लड़कों ने पहले साहिल को घेर लिया फिर उसी में एक सागर राय ने गाली-गलौज करते हुए चाकू घोंप दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कातिलाना हमले में बुरी तरह घायल साहिल को आनन-फानन में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने खून अधिक निकल जाने से उसकी हालत गंभीर बताई है।

    नये साल का जश्न मना रहे पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद मोदी के बेटे को मारा चाकू

    घटना के बाद सिकंदरपुर पानी टंकी इलाके में तनाव कायम हो गया है। साहिल के पिता सदानंद मोदी का उस इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है।

    बेटे पर हुए कातिलाना हमले बाद सदानंद मोदी के समर्थकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मोजाहिदपुर पुलिस घटना की जानकारी बाद घटनास्थल पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी है।

    विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इलाके में गश्त भी लगा रही है। स्थानीय लोग घटना को लेकर जख्मी पक्ष से भी प्रतिक्रिया की संभावना जता रहे हैं।

    • बुधवार की रात हुई थी साहिल मोदी से तकरार, अस्पताल में कराया गया भर्ती
    • उसके प्रतिशोध में गुरुवार को मौका देख साहिल पर किया कातिलाना हमला
    • मोजाहिदपुर थानाक्षेत्र के वार्ड संख्या 45 की घटना, छानबीन में जुटी पुलिस


    प्लाटर कन्हैया के भाई सागर ने मारी चाकू, भाग निकला जरलाही की ओर

    जख्मी साहिल के पिता सदानंद मोदी ने पुलिस को जानकारी दी है कि मोजाहिदपुर थानाक्षेत्र के जरलाही निवासी प्लाटर कन्हैया राय के भाई सागर ने उनके बेटे की जान लेने की नीयत से चाकू से हमला किया।

    उसके साथ अन्य लड़के भी थे। कातिलाना हमले को अंजाम देने वाले मुख्य मार्ग से ही जरलाही की तरफ भाग निकले। मोजाहिदपुर पुलिस घटना को लेकर हमलावरों के नाम आने पर हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

    सिटी डीएसपी भी मौके पर पहुंच जख्मी का हाल जाना और घटना को लेकर नामजद केस दर्ज कराने की कवायद मोजाहिदपुर पुलिस ने शुरू कर दी है।

    साल भर पूर्व एक लड़की के चक्कर में हुई रंजिश में वक्त के साथ दुश्मनी भी कर दी थी गहरी

    स्थानीय लोग दबी जुबान से यह कहते मिले कि सागर राय से साहिल की रंजिश गुड़हट्टा चौक इलाके की एक लड़की के चक्कर में हुआ। बताया जा रहा है कि साहिल से उक्त लड़की की नजदीकी को सागर कबूल नहीं कर रहा था।

    लोग कहते हैं कि उक्त लड़की को वह भी चाहता था। सागर ने एक साल पूर्व साहिल को उसके घर की तरफ का रुख नहीं करने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन उसकी हिदायत को नजरअंदाज करते हुए साहिल उस इलाके की चक्कर अमूमन रोज लगा लिया करता था।

    31 दिसंबर 2025 को साहिल को वहां देख सागर गाली-गलौज पर उतारू हो गया था। जिसकी प्रतिक्रिया साहिल ने भी अच्छे तरीके से दे डाली थी। गुरुवार की शाम साहिल मोदी पर हुआ हमला उसकी ही प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है।

    एक सफेदपोश की टोयोटा गाड़ी भी चर्चा में

    जमीन विवाद समेत करीब एक दर्जन से अधिक केस में आरोपित शहर के एक सफेदपोश की टोयोटा कार कन्हैया राय के घर के आगे काफी देर तक खड़ी रही। उसी गाड़ी से सागर अपने दोस्तों के साथ गुरुवार की शाम चक्कर भी लगाया था।

    सफेदपोश की टोयोटा गाड़ी सागर के घर के आगे खड़ी रहने और उसके इस्तेमाल के बाद कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि यह कातिलाना हमला किसी बेशकीमती भूखंड के प्लाटिंग विवाद को लेकर भी अंजाम दिलाया गया हो। साहिल के पिता सदानंद मोदी भी प्राप्रर्टी डील के धंधे से नाता रखते हैं।