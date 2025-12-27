भागलपुर में फर्जी पुलिस ने फिर मचाया आतंक, ‘बड़ा बाबू’ का रौद दिखा युवक के बैग से ठगे 60 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, भागलपुर। फर्जी पुलिस ने नगर के एक बार फिर एक युवक को निशाना बनाया है। उसमें उसने झांसा देकर उसके बैग् से 60 हजार रुपये झटक लिए। गुरुवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र में देवी बाबू धर्मशाला के पीछे फर्जी पुलिस ने युवक को अपना शिकार बनाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाथनगर के केबी लाल लेन निवासी विशाल कुमार को फर्जी पुलिस बन कर तीन लोगों ने 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी है। एक और घटना को अंजाम दे पुल समक्ष चुनौती पेश कर दी है।

लगातार हो रही ठगी की घटना शहर में इन दिनों फर्जी पुलिस गिरोह एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहा है। रोजाना यह गिरोह लोगों को अपने टारगेट पर ले रहा है। विदित हो कि पांच दिन पहले तातारपुर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के पास खंजरपुर के एक युवक से अंगूठी और चेन की ठगी कर ली गई थी।

पुलिस अभी उस मामले में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास ही कर रही है कि इसी बीच फर्जी पुलिस ने एक और घटना को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती पेश कर दी है। युवक ने पुलिस को बताया कि वह काम के सिलसिले में बाजार आया था। इस दौरान वह देवीबाबू धर्मशाला के पीछे से होकर अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में उसे पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज दी। उसने कहा कि तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। बड़ा बाबू तुमको बुला रहे हैं।

युवक के बैग से 60 हजार निकाले युवक ने उस व्यक्ति से पूछा कि बात क्या है, तो उसने बताया कि वह बड़ा बाबू ही बताएंगे। इसके बाद वह उस व्यक्ति के कहे अनुसार तथाकथित उसके बड़े साहब के पास गया। बड़े साहब ने युवक के बैग की तलाशी ली। इसी दौरान उसके बैग से 60 हजार रुपये निकाल लिए।

युवक ने बताया कि उसके बाद उन्होंने वहां से जाने को कहा। उनलोगों के वहां से निकलने के बाद बैग चेक करने पर बैग में रखे कुल 1.10 लाख में से 60 हजार रुपये गायब थे। युवक ने कहा कि जब ठग बैग सर्च कर रहा था, तो वह सतर्क था। इसलिए ठग पूरी राशि नहीं ले सका।

ठग ने कहा, मैं बड़ा बाबू हूं, देखो आई कार्ड युवक के अनुसार ठगी करने वालों में तीन लोग शामिल थे। तीनों का व्यक्तित्व और रौब पुलिस जैसा लग रहा था। उनमें से एक ने कहा कि मैं बड़ा बाबू हूं और आई कार्ड दिखाया। युवक ने बताया कि अंधेरा होने के कारण आइकार्ड में लिखा नाम वह नहीं देख सका। उसने देखने के बाद ठगी में शामिल फर्जी पुलिस को पहचानने का दावा किया है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस बन कर ठगी की घटना को अंजाम देने वाला यह गिरोह एक के बाद एक तीन घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र में इस गिरोह द्वारा अब तक दो घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है।