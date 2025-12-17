Language
    सांसद अजय मंडल के सवाल पर केंद्र का जवाब, भागलपुर ESI अस्पताल के लिए भूमि तलाश जारी

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:36 AM (IST)

    सांसद अजय मंडल के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि भागलपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि की तलाश जारी है। सरकार भागलपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुव ...और पढ़ें

    सांसद अजय कुमार मंडल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। ईएसआई अस्पताल की स्थापना को लेकर सांसद अजय कुमार मंडल ने संसद में सवाल उठाए हैं। उनके सवाल के उत्तर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

    मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा मार्च 2024 में भागलपुर में 30 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल (जिसे भविष्य में 100 बिस्तरों तक विस्तारित किया जा सकता है) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

    बिहार सरकार द्वारा अस्पताल के लिए भूमि की पेशकश की गई थी, लेकिन वह भूमि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गई। वैकल्पिक उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए ईएसआईसी के अधिकारी बिहार सरकार के विभागीय अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद करते आ रहे हैं।

    मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि चिन्हित होते ही अस्पताल के निर्माण से संबंधित आगे की सभी प्रक्रियाएं शीघ्र प्रारंभ की जाएंगी। सांसद अजय कुमार मण्डल ने कहा कि भागलपुर एवं आसपास के जिलों मुंगेर और कटिहार में हजारों ईएसआई लाभार्थी एवं उनके आश्रित रहते हैं, जिनके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत आवश्यक हैं।

    इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार से भी अस्पताल के लिए यथाशीघ्र उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस बीच ईएसआई अस्पताल के लिए अजगैवीनाथ धाम व शाहकुंड में भी जमीन की तलाश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है शाहकुंड में ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो जाएगी।

