मुजफ्फरपुर के सरैया में 13 देशों की 108 महिला बौद्ध भिक्षुणियां जुटेंगी, प्रार्थना सभा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरैया के बखरा व बीरपुर में 13 देशों की 108 महिला बौद्ध मठवासी (भिक्षुणी) जुटेंगी। वहां सुबह आठ से नौ बजे तक और बीरपुर में दोपहर डेढ़ से साढ़े तीन बजे तक प्रार्थना सभा होगी।
इसे लेकर डीएम ने विधि व्यवस्था व सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पदाधिकारियों की तैनाती की है। सिविल सर्जन व अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट कराया गया है। इनकी भी तैनाती की गई है।
जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को कार्यक्रम की सफलता के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। प्रार्थना सभा स्थल पर बीडीओ व थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।
वहीं, बीरपुर में सरैया सीओ व कांटी थानाध्यक्ष को जवाबदेही सौंपी गई है। इसे लेकर पिछले दिनों मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर व वैशाली के डीएम को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया था।
बताया गया कि द लाइट ऑफ बुद्धधाम फाउंडेशन इंटरनेशनल संगठन के साथ मिलकर 500 शाक्य महिलाओं के महान त्याग मार्ग की पहली वर्षगांठ का आयोजन हो रहा है।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 108 महिला बौद्ध भिक्षु शामिल होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महाप्रजापति के ऐतिहासिक त्याग मार्ग को पुनर्जीवित करना है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी है। इसलिए यहां प्रार्थना सभा का निर्णय लिया गया है।
