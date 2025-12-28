Language
    Bhagalpur Education Department : 1737 प्रारंभिक विद्यालयों 9 करोड़ से होगा कायाकल्प, बनी यह योजना

    By Abhishek Prakash Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    भागलपुर जिले के 1737 प्रारंभिक विद्यालयों का 9 करोड़ 7 लाख रुपये से कायाकल्प होगा। जर्जर संरचनाओं की मरम्मत कर बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाया जाएगा। इसम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के कुल 1737 प्रारंभिक विद्यालयों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। इन विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास और मरम्मति कार्य के लिए 9 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत विद्यालयों की जर्जर और अनुपयोगी संरचनाओं को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

    विद्यालय की सुरक्षा पर है विशेष ध्यान

    इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत विद्यालय परिसरों में चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने व मरम्मति, कक्षा कक्षों की मरम्मति, शौचालय की मरम्मति, रसोईघर की मरम्मति, पुस्तकालय कक्ष की मरम्मति, शिक्षक कक्ष की मरम्मति तथा डिजिटल शिक्षा कक्ष की मरम्मति जैसे कार्य कराए जाएंगे। इन सभी कार्यों का उद्देश्य विद्यालयों को सुरक्षित, स्वच्छ और अध्ययन के अनुकूल बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल इस योजना से संबंधित निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

     

    अंतिम रूप से भौतिक निरीक्षण करने का डीएम ने दिया निर्देश


    इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला पदाधिकारी डा नवल किशोर चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी चयनित विद्यालयों में भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में किन विद्यालयों में किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए, ताकि जहां वास्तविक जरूरत हो वहीं कार्य कराया जा सके। इससे योजना का लाभ सही विद्यालयों तक पहुंच सकेगा और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा।


    सबसे अधिक कहलगांव के 184 तो सबसे कम इस्माइलपुर के 35 विद्यालयों में होगा काम


    जिले के 1737 प्रारंभिक विद्यालयों में मरम्मति के जो कार्य होंगे उनमें कहलगांव प्रखंड में सर्वाधिक 184 विद्यालय में जबकि सबसे कम इस्माइलपुर प्रखंड में 35 विद्यालयों में काम होगा। इसके अलावा बिहपुर के 75, गोपालपुर में 56, खरीक में 70 नारायणपुर में 56, नवगछिया में 89, रंगरा चौक में 45, गोराडीह में 120, जगदीशपुर में 107, नगर निगम में 103 नाथनगर में 97, सबौर में 66, शाहकुंड में 152, सुल्तानगंज में 157, पीरपैंती मैं 180 सन्हौला के 143 स्कूलों में काम होंगे।