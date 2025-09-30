Language
    Bhagalpur Durga Puja 2025: देवी दर्शन को निकलें तो रूट का रखें ध्यान, नवरात्र को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी

    By Sanjay Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:02 AM (IST)

    भागलपुर में दुर्गा पूजा (Navratri 2025) के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। 3 अक्टूबर तक पूजा क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा केवल पैदल यात्रियों की अनुमति होगी। शहर में 19 ड्रॉप गेट और 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।यातायात डीएसपी ने बताया कि चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    मां के दर्शन को निकलें तो ट्रैफिक रूट का रखें ध्यान

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दुर्गा पूजा (Navratri 2025) के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर दिया है। यह व्यवस्था सोमवार दोपहर 12 बजे से लेकर 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान पूजा क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यहां केवल पैदल श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी।

    यातायात विभाग ने सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए 19 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए हैं, जबकि 5 जगहों पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूजा पंडालों और मेला क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह का जाम न लगे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

    यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वर्तमान में यातायात विभाग के 120 पदाधिकारी और जवान ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पांस ट्रैफिक टीम लगातार गश्त करती रहेगी, ताकि कहीं भी भीड़भाड़ या जाम की स्थिति न बने।

    उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कंट्रोल कमांड रूम से पूरे मेले पर चौकसी रखी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को यातायात संबंधी किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    स्टेशन आने-जाने के लिए रूट

    1. स्टेशन चौक से कोतवाली चौक नयाबाजार, जोगसर थाना से नगर निगम चौक होते हुए तिलकामांझी चौक
    2. तिलकामांझी चौक से नगर निगम जोगसर, नयाबाजार, सराय चौक से विश्वविद्यालय की ओर जा सकेंगे
    3. स्टेशन चौक से एमपी द्विवेदी रोड़, जब्बार चक, तातारपुर होते हुए नाथनगर की ओर जा सकेंगे

    इन रूटों पर वाहन नहीं सिर्फ पैदल चल सकेंगे लोग

    • माणिक सरकार चौक से दुर्गाबाड़ी
    • माणिक सरकार चौक से कालीबाड़ी
    • पुलिस लाईन मोड़ से कचहरी मोड़ तक
    • निगम चौक से कचहरी चौक तक
    • कचहरी चौक से भीखनपुर गुमटी नं-3 तक
    • भीखनपुर गुमटी नं-2 से भगत सिंह चौक तक
    • कोतवाली चौक से खलीफाबाग मारवाड़ी पाठशाला होते हुए
    • भगत सिंह चौक तक स्टेशन चौक से
    • वेरायटी चौक होते हुए खलीफाबाग
    • लोहापट्टी से वेरायटी चौक होते हुए खलीफाबाग तक
    • कोयला डिपो से पटल बाबू रोड होते हुए घंटाघर चौक