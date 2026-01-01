Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सड़क-रेल परियोजनाओं से भागलपुर को मिलेगी नई गति, जलापूर्ति योजना और सीवरेज ट्रीटमेंट से बदलेगी शहर की सूरत

    By Jitendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:45 AM (IST)

    नए साल में भागलपुर को 600 करोड़ की जलापूर्ति और 300 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। शहर के 51 वार्डों में नि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जलापूर्ति योजना और सीवरेज ट्रीटमेंट से बदलेगी शहर की सूरत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। नए वर्ष में शहरवासियों को बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। शहरी क्षेत्र में चल रही महत्वाकांक्षी कई बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 600 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना से 51 वार्डों को निर्बाध पेयजल की सुविधा इस वर्ष चालू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना के तहत बरारी हनुमान घाट में जलशोधन प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। 19 में से पांच जलमीनार तक प्लांट से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कालेज के इंटेकवेल पर गंगा जल पहुंचाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही सभी जलमीनार में भंडारण होगा।

    शहर के अधिकांश इलाकों में नियमित और स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। इसके साथ ही शहर की गंदगी और जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए 300 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का कार्य भी पूरा होने जा रहा है।

    इस परियोजना के तहत कुल 10 पंपिंग स्टेशनों को जोड़ा गया है, जिससे नाले का पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा। एसटीपी के चालू होने से नालों और नदियों में गिरने वाले गंदे पानी का उपचार संभव होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी बड़ा सुधार आएगा।

    नगर विकास की कड़ी में बरारी श्मशान घाट पर आधुनिक तकनीक से युक्त नया विद्युत शवदाह गृह भी बनकर तैयार हो जाएगा। इससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुगम, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।

    वहीं शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों का सुंदरीकरण किया जाएगा। बेहतर प्रकाश व्यवस्था, हरियाली और आकर्षक डिजाइन के माध्यम से इन स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिससे चौराहे शहर की पहचान और आकर्षण का केंद्र बनेंगे।
    नगर निगम की ओर से शहर को आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस सप्ताह एजेंसी का चयन होगा। इसके

    तहत पशु नियंत्रण और नसबंदी अभियान को गति दी जाएगी, ताकि आम लोगों को भय और असुविधा से राहत मिल सके। नाथनगर में वृद्धाश्रम के संचालन की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सड़क किनारे छोटे-छोटे पार्क, शहर में जगह-जगह पार्किंग की व्यवस्था के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। नई सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए इस बार वृहद कार्ययोजना के साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन होगा।

    इसके अलावा शहरवासियों को मनोरंजन के लिए तीन नए पार्कों की सौगात भी मिलने जा रही है। गेंदखाना पार्क, हाउसिंग बोर्ड व टीएनबी कालेजिएट परिसर में पार्क बनेगा। पार्कों में बच्चों के खेलने की व्यवस्था, वाकिंग ट्रैक और हरियाली विकसित की जाएगी, जिससे नागरिकों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा।

    कुल मिलाकर जलापूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और हरित क्षेत्रों के विकास से नए वर्ष में शहर की सूरत बदलने की उम्मीद है। ये योजनाएं न केवल शहर को आधुनिक बनाएंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर करेंगी।