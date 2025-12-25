बढ़ती ठंड से उफान पर स्वास्थ्य समस्याएं ,रेफरल अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे 200 मरीज
आनंद राज, अजगैवीनाथ धाम। तापमान में गिरावट और शीतलहर का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, रेफरल अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पहले जहां प्रतिदिन औसतन 150 मरीज इलाज के लिए आते थे, वहीं अब यह संख्या 200 तक पहुंच गई है।
सर्दी-खांसी, बुखार, सांस संबंधी रोग, डायरिया, पेट दर्द और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं के साथ मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों के माता-पिता भी उन्हें लेकर अस्पताल आ रहे हैं। बुधवार को प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से आए मरीजों की ओपीडी में भारी भीड़ देखी गई।
चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के मौसम में असहज जीवनशैली और ठंड से बचाव में लापरवाही के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं।
उपचार में लग रहे दो से तीन घंटे
अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उपचार में भी अधिक समय लग रहा है। मरीज सुबह से ही अस्पताल पहुंचने लगते हैं और पर्ची बनवाने, चिकित्सक से मिलने और दवा लेने में उन्हें दो से तीन घंटे का समय लग रहा है। इसके अलावा, जांच रिपोर्ट के लिए भी उन्हें दोपहर तक इंतजार करना पड़ रहा है।
सर्दी से बचाव से मिल सकती है राहत : डॉ. कुंदन भाई पटेल
रेफरल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल ने बताया कि सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी न बरतने पर लोग बीमार हो सकते हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को देखभाल की आवश्यकता है। ठंडे पानी से बचें और सुबह-शाम आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। अस्थमा और दमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंडी चीजों का सेवन न करें और नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता है।
